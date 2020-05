Rokers willen stoppen met paffen uit angst voor corona

Dertig procent van de rokers wil stoppen met roken omdat ze bang zijn sneller besmet te raken met het nieuwe coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut onder bijna duizend rookverslaafden.

De ondervraagden vrezen dat hun ongezonde gewoonte kan leiden tot snellere besmetting, maar ook tot ernstige complicaties als ze eenmaal zijn besmet. “Er is steeds meer bewijs dat mensen die Covid-19 hebben en roken, een grotere kans lopen op ernstige complicaties”, aldus arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos-instituut.

Roken verstoort immuunsysteem

Volgens Croes verstoort roken het immuunsysteem, vooral in de longen. “Bij rokers werken de trilhaartjes van het slijmvlies in de luchtwegen minder, waardoor verontreiniging makkelijker de longen in komt”, legt ze uit.

“Roken verhoogt ook de ontstekingsreacties”, vervolgt de arts. Bovendien kan door roken de longfunctie al verminderd zijn, benadrukt Croes, waardoor mensen die roken minder ‘reservecapaciteit’ hebben. “Er is daarom reden om aan te nemen dat rokers met Covid-19 meer vatbaar zijn voor ernstige complicaties.”

Sommige rokers paffen méér

Veertien procent van de ondervraagden is uit angst voor het coronavirus minder gaan roken. Maar een iets grotere groep (19 procent) is juist méér gaan roken. Stress, verveling of veel alleen zijn worden genoemd als oorzaken.

De heersende coronacrisis is niet de enige reden om te willen stoppen met roken. De hoge prijs van sigaretten is voor ruim zestig procent een motivator, iets meer dan een kwart gooit het op de algehele gezondheid.