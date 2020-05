LIVEBLOG | Lees hier het laatste nieuws rondom het coronavirus

De gedeeltelijke lockdown wordt langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.680.

In totaal zijn er tot nu toe 43.995 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.552 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 349 coronapatiënten op de intensive care.

Update 03:30 – Burgemeester bespreken coronamaatregelen

De burgemeesters van de 25 Veiligheidsregio’s komen maandagavond weer bij elkaar voor het wekelijks beraad van de Veiligheidsregio’s. Gesproken wordt over de stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen. Ook Veiligheidsminister Ferd Grapperhaus is er deze keer bij.

Over het afgelopen weekeinde gaf de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls de samenleving weer een compliment. Op weinig plekken waren incidenten en: “Waar het te druk was, hebben gemeenten maatregelen getroffen, waardoor de drukte weer afnam”, zo zei hij zondagavond. In Roermond en Venlo was het zondag wel behoorlijk druk. Met name veel Duitsers waren in de binnenstad van Venlo en het Designer outlet in Roermond. Met name in Venlo was het té druk, zei burgemeester Antoin Scholten (VVD) van Venlo zondagavond tegen L1. Reden voor de Veiligheidsregio Limburg Noord om maandag bij elkaar te komen en maatregelen voor Hemelvaartsdag te bespreken.

Dinsdag neemt het kabinet een definitief besluit over het versoepelen van meer maatregelen vanaf 1 juni.

Update 03:30 – Coronatests ook beschikbaar voor mantelzorgers

Ook mensen die voor bijvoorbeeld een ziek familielid zorgen, kunnen zich vanaf maandag 18 mei laten testen op het nieuwe coronavirus bij klachten die wijzen op een besmetting. Daarvoor is voldoende capaciteit beschikbaar, meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al eerder.

Testen is alleen zinvol als tijdens het verzorgen de 1,5 meter afstand niet is aan te houden, meldt MantelzorgNL op zijn site. Dat is de landelijke vereniging die de belangen behartigt van mantelzorgers. “Denk hierbij aan het druppelen van ogen, het aantrekken van steunkousen en het helpen met aankleden.” Testen gebeurt alleen bij klachten die passen bij Covid-19, zoals koorts, luchtwegklachten, hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.

Mantelzorgers kunnen vanaf 18 mei in bepaalde gevallen ook beschermingsmiddelen krijgen, zoals mondkapjes, handschoenen, brillen en schorten.

Update 01:46 – ‘Middelbare scholen gaan nog lang niet terug naar normaal’

Middelbare scholen gaan tot de zomer maar beperkt open, ondanks de officiële heropening op 2 juni. Dat meldt Trouw na raadpleging van acht grote schoolbesturen, verantwoordelijk voor in totaal 141 middelbare scholen.

Vrijwel alle scholen blijven straks online onderwijs geven en voor de fysieke lessen geven ze voorrang aan een selecte groep leerlingen die fysiek onderwijs het hardst nodig hebben, zoals de kwetsbare leerlingen en leerlingen die volgend jaar eindexamen doen. “Voor leerlingen bij wie het goed gaat, kunnen een paar mentorgesprekken tot de zomer voldoende zijn”, zegt rector Rob Fens van de Wolfert van Borselen Scholengroep in Rotterdam.

De scholen worstelen met de 1,5 meterregel die, in tegenstelling tot de basisscholen, wél geldt voor middelbare scholieren. Op de meeste scholen kan daardoor maar een kwart van de leerlingen tegelijk naar school. Dat levert dilemma’s op, want een docent kan niet vier keer dezelfde les geven, zegt Fens in de krant.