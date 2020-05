Haagse strandtenten willen open, maar gemeente is streng: geen uitzonderingen

De strandtenten in Den Haag kunnen nog niet open, hoe graag de eigenaren dat ook willen. In elk geval tot 2 juni moeten ze dichtblijven. Er komen geen uitzonderingen, maakte de gemeente Den Haag maandag duidelijk.

De strandtentexploitanten hadden zondag gezegd dat ze vanaf woensdag gedeeltelijk open willen gaan. Ze willen afhaalconsumpties verkopen en strandbedjes verhuren. Daarnaast willen ze hun wc-gebouwtjes weer in gebruik nemen.

Dat mag niet, zegt de gemeente nu. “Het opstellen, verstrekken of verhuren van strandmeubilair” is niet toegestaan, en “het openstellen van gemeenschappelijk sanitair” ook niet, vanwege “onaanvaardbare gezondheidsrisico’s”. Dit verandert volgens de gemeente pas wanneer premier Rutte aankondigt dat de regels worden versoepeld.

Strandtenten tóch open

André Triep, van de vereniging van Strandexploitanten, liet zondag al aan Hart van Nederland weten dat veel strandtenthouders een het risico op een boete voor lief nemen. “In de situatie waarin we nu zitten, maakt een boete niks meer uit. Er is voor ons ook nog steeds geen steun vanuit de overheid. We willen daarom niet langer meer wachten.”

Volgens Triep mogen in andere badplaatsen wel strandbedjes worden neergezet. “We vinden dat één lijn moet worden getrokken. Het wordt met Hemelvaart hartstikke mooi weer. Het gat wat nu geslagen is, omdat we al zolang niet open mogen, gaat hier niet mee dicht. Maar we kunnen toch weer wat verdienen en kunnen weer ons personeel inzetten.”

Triep benadrukt dat de coronaregels in acht zullen worden genomen.