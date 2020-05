LIVEBLOG | Volg hier het laatste nieuws rondom het coronavirus

De gedeeltelijke lockdown wordt langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.562.

In totaal zijn er tot nu toe 43.211 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.420 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 432 coronapatiënten op de intensive care.

Update 07:05 – VEH: coronacrisis roept op tot besparen

Meer dan de helft van de huiseigenaren (54%) geeft minder geld uit dan voor de coronacrisis en 18% maakt zich zorgen over zijn financiële toekomst. Dat blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder 1.432 leden. De zorgen gaan vooral over hun baan en het voortbestaan van hun werkgever, of over het pensioen. Veel mensen zoeken mogelijkheden om geld te besparen.

Van de huishoudens kijkt 21% naar manieren om te besparen op vaste lasten. Verlagen van de energielasten is voor iets meer dan de helft eerste mogelijkheid. Dit kan door bewust minder energie te verbruiken, of door over te stappen naar een energieleverancier met lagere tarieven. Dit is dikwijls mogelijk doordat de gasprijs fors is gedaald.

Update 06:36 – Op 90 procent van de basisscholen bleven kinderen thuis

Op 90 procent van de basisscholen zijn sinds de heropening leerlingen thuisgebleven. Dat blijkt uit een peiling onder 1100 schooldirecteuren van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het gaat naar schatting om 55.000 kinderen die de eerste dagen niet naar school zijn gekomen.

“Veel scholen maken zich zorgen over het begeleiden van deze leerlingen als het hele team al wordt ingezet om het dagelijks onderwijs op school in te richten”, zegt Petra van Haren, voorzitter van de AVS in De Telegraaf. Volgens de schoolleiders zijn vooral kinderen thuisgebleven die een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Uit de peiling komt naar voren dat het bij veel scholen gaat om een enkele leerling, maar bij 8 procent van de scholen gaat het om meer dan 10 procent van het totaal aantal leerlingen.

Ook blijkt volgens de AVS dat bij de helft van de scholen leraren uit voorzorg zijn thuisgebleven. “Op vijf procent van de scholen waren er niet voldoende leraren om alle klassen op school te laten komen”, zegt Van Haren.

Update 03:30 – Bij stadion ADO verrijst opvang voor daklozen met corona

Bij het stadion van ADO Den Haag wordt donderdag begonnen met de bouw van een ‘coronadorp’. Op een gebied van 600 vierkante meter moet een tijdelijke opvang verrijzen voor enkele tientallen dak- en thuislozen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Thuisblijven om uit te zieken is geen optie voor wie geen huis heeft.

De opvang bestaat uit zogenoemde portacabins. Die worden op het parkeerterrein van het stadion gezet. Op 22 mei moeten de sleutels worden overgedragen. Er zijn onder meer slaapruimtes en behandelzalen. De hele dag door zijn er verplegers en begeleiders op de opvang. Als de tijdelijke bewoners opgeknapt zijn, kunnen ze terug naar de noodopvang. De opvang is opgezet door de beweging Doneer Een Dorp. De initiatiefnemer daarvan, ondernemer Martijn van Rheenen, was als tiener zelf thuisloos.

Update 03:30 – Libelle Zomerweek verkast van het strand naar Facebook

De Libelle Zomerweek kan dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan op het Almeerderstrand. Daarom organiseert Libelle een online editie van het evenement. Donderdag om 14.00 uur opent hoofdredacteur Hilmar Mulder de Libelle Zomerweek #samenvanuithuis op Facebook.

Tot woensdag 20 mei is het evenement gratis te volgen via een dagelijkse Facebook-livestream. Elke dag zijn er workshops, modeshows en huiskamerconcerten te zien. Zo zijn er lessen te volgen in mindfulness, koken en handletteren en legt haarstylist Rob Peetoom uit hoe je haar invlecht. Onder anderen Alain Clark, Sandra van Nieuwland en Bastiaan Ragas geven een virtueel concert.

Jaarlijks trekt de Libelle Zomerweek 82.000 bezoekers vanuit het hele land naar Almere. Het blad Libelle bestaat al 86 jaar. Dit is de 24e editie van de Libelle Zomerweek.

Update 03:17 – Aantal verkeersdoden niet gedaald tijdens corona-lockdown

Hoewel het aantal auto’s op de weg is gehalveerd, is het aantal verkeersdoden tijdens de corona-lockdown nauwelijks gedaald. Ongevallen zijn ernstiger en eisen meer slachtoffers, meldt het AD op basis van cijfers van de politie en verkeerskundig ICT-bureau VIA.

Tussen 16 maart en 26 april waren er op Nederlandse wegen in totaal 62 verkeersdoden. Dat aantal is maar iets minder dan in dezelfde periode afgelopen drie jaar: toen vielen er 65 verkeersdoden te betreuren. De cijfers zijn bovendien niet definitief: waarschijnlijk komen er nog één of twee dodelijke slachtoffers bij. Wie binnen 30 dagen na een ongeval overlijdt telt namelijk ook mee als verkeersdode.

Al met al is het aantal dodelijke slachtoffers hetzelfde gebleven. Dat is opvallend, want het totale aantal ongelukken is sinds de lockdown gehalveerd. Het beeld vertekent echter nu veel simpele ongevallen met blikschade zijn weggevallen. De files zijn immers opgelost. De ongelukken die zich wél voordoen zijn ernstiger van aard. Per ongeval vallen er gemiddeld liefst 14 procent meer gewonden en doden. De kans om bij een ongeval gewond te raken of om het leven te komen is afgelopen twee maanden zelfs met ruim 30 procent gestegen.