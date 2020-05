Alleen stoelen aan het raam straks beschikbaar in de trein

De NS verwacht bij de hervatting van de reguliere dienstregeling ongeveer 50 procent van de stoelen in de treinen te kunnen benutten. Wel benadrukken zij dat die capaciteit vooral bedoeld is voor noodzakelijke reizen. De overheid heeft daarbij het gebruik van een mondkapje in het ov verplicht gesteld.

Vanaf 2 juni rijdt de NS weer grotendeels de reguliere dienstregeling. De vervoerder zegt het maximale aantal treinen te laten rijden dat voor zij medewerkers onder corona-omstandigheden mogelijk is en nodig is om Nederland bereikbaar te houden. Om verantwoord reizen mogelijk te maken, zijn alleen de stoelen aan de raamzijde beschikbaar. Deze zijn met een groene sticker aangeduid. Daarmee zijn in een trein ongeveer 50 procent van de stoelen beschikbaar.

Maatregelen belangrijk

“Onze reizigers moeten veilig kunnen reizen en onze collega’s moeten veilig hun werk kunnen doen zegt NS-topman Roger van Boxtel. “Daarom zijn maatregelen zo belangrijk.”

Lees ook: Zelf een mondkapje maken? De overheid legt uit hoe het moet

Met de maatregelen geeft NS invulling aan het protocol dat de ov-sector en de overheden hebben afgesproken. De oproep vanuit de overheid blijft: reis alleen als dat echt nodig is.

ANP