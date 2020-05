Zelf een mondkapje maken? Overheid legt uit hoe het moet

Wil je een mondkapje maken, maar weet je niet hoe dat moet? De overheid heeft een document online gezet met instructies over hoe je zelf niet-medische mondkapjes kunt maken. Dit doet de overheid nu het vanaf 1 juni verplicht is om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer.

“In het openbaar vervoer is 1,5 meter afstand houden soms niet mogelijk”, schrijft de overheid. “Daarom is daar vanaf 1 juni 2020 een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit kun je aanschaffen of thuis maken, zodat medische mondmaskers beschikbaar blijven voor de zorg.”

De overheid benadrukt dat het mondmasker niet zozeer zorgt voor bescherming van jezelf is, maar bijdraagt aan de bescherming van de mensen om je heen. Er wordt aangeraden om per enkele reis met het openbaar vervoer een schoon mondkapje te dragen.

Instructies mondkapje

Eerder maakten Bol.com, Kruidvat, Etos, Trekpleister en HEMA bekend mondmaskers te gaan verkopen. Voor mensen die liever zelf het masker maken, heeft de overheid nu instructies online gezet. Veel is er niet nodig om een goed niet-medisch masker te maken: alleen wat textiel, elastiek, schaar, naald en draad of een naaimachine.

In de instructies kan men ook lezen wat het juiste gebruik van een mondmasker is. Zo moet je voor het opzetten en na het afzetten van het mondkapje de handen wassen. Ook is het de bedoeling dat als het kapje eenmaal goed zit, er niet meer met de handen aangezeten wordt.

Foto: ANP en Rijksoverheid.nl