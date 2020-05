Vanaf maandag worden de eerste maatregelen versoepeld die het kabinet nam in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Zo mogen veel kinderen weer naar school en ook de kappers en andere contactberoepen gaan weer aan de slag.

Scholen

Na bijna twee maanden thuisonderwijs gaan veel kinderen maandag weer naar school. Het basisonderwijs kan volgens het kabinet worden opgestart. De verwachting is dat de scholen veilig open kunnen zonder grote gevolgen voor het aantal besmettingen. De basisscholen gingen op 16 maart dicht na onrust bij ouders een leraren.

Leerlingen maakten thuis hun opdrachten, begeleid door ouders, en hadden digitaal contact met hun meester of juf en met de klasgenootjes.

Halve klassen

In het speciaal onderwijs gaan leerlingen vanaf maandag weer volledig naar school. Op andere basisscholen krijgen kinderen voor de helft van de tijd les. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze dat gaan doen. De meesten kiezen voor halve klassen, die dan de hele dag naar school gaan.

Middelbare scholen kunnen mogelijk vanaf maandag 2 juni weer deels opengaan.

Contactberoepen

Kappers en andere contactberoepen zoals schoonheidsspecialisten, pedicures, paramedici en rij-instructeurs mogen vanaf maandag ook weer aan de slag. Voorwaarde is wel dat ze alleen klanten zonder coronaklachten helpen.

Personeel mag mondkapjes dragen, maar dat hoeft niet. Klanten moeten vooraf een afspraak maken en er moet worden besproken of het bezoek een risico oplevert.

Handen wassen

Kappersbrancheorganisatie ANKO heeft een protocol voor veilig werken tijdens de coronacrisis opgesteld. Zo moeten kapperszaken er onder andere voor zorgen dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. Ook moeten medewerkers minimaal een keer per uur en in ieder geval voor en na de behandeling van de klant de handen kunnen wassen. “Zorg ook voor de aanwezigheid van verzorgende handcrème in een pompflesje.”

Ook ANBOS, de brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten, heeft een hygiëneprotocol opgesteld.

Buiten sporten

Vanaf maandag mogen volwassenen weer in groepen samen sporten. Er mogen nog geen wedstrijden worden gehouden en de activiteiten mogen alleen in de buitenlucht plaatsvinden. Sporters moeten zich wel aan een aantal regels te houden. Ze moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden en gezamenlijke kleedkamers of douches blijven dicht.

Ook de zwembaden gaan we open, maar wie vanaf maandag weer zwemmen, moet zich thuis vooraf al omkleden. Dat staat in het protocol dat de Nederlandse zwembond KNZB in samenwerking met partijen uit de zwembranche heeft opgesteld.

Sportscholen blijven dicht

Binnen sporten is nog niet toegestaan. Dat betekent dat bijvoorbeeld sportscholen, fitnesscentra en gymnastiekzalen voorlopig dicht moeten blijven. Tot 1 september moeten de kantines op sportclubs gesloten blijven. Sportwedstrijden zijn tot dat moment ook niet toegestaan.

Jongeren tot en met 18 jaar mogen sinds eind vorige maand weer sporten.

Bibliotheken

Tot slot mogen vanaf maandag ook de bibliotheken weer open. Er worden wel maatregelen genomen zodat bezoekers anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden.

De volgende reeks versoepelde maatregelen staat gepland vanaf 1 juni. Vanaf die dag kunnen middelbare scholieren weer naar school en mogen terrassen, restaurants, cafés, bioscopen en musea onder strikte voorwaarden weer open voor een beperkt aantal bezoekers.

