Corendon gaat toch niet testen op antistoffen corona

Touroperator Corendon gaat toch geen sneltests aanbieden die moeten aantonen of je antistoffen tegen het coronavirus hebt. Corendon was van plan vanaf morgen zo’n test aan te bieden, maar ziet daar nu toch van af. Er is te veel verwarring ontstaan over de test, waardoor het bedrijf zich genoodzaakt voelt te stoppen, laat Corendon weten aan Hart van Nederland.

Corendon was van plan om mensen te testen op antistoffen tegen het coronavirus. Test je positief, dan zou het kunnen betekenen dat je het virus al hebt gehad. De touroperator bood de tetst aan in hun hotel in Amsterdam. Corendon wilde mensen de mogelijkheid bieden zich te laten testen op antistoffen én zelf ervaring opdoen met coronatests.

Testen op corona

Deze zomer wil Corendon ‘coronavrije’ vakanties aanbieden door vakantiegangers eerst te testen op het virus. Dat is dus een ándere test dan die waarmee het bedrijf nu stopt. Met die tests wil het bedrijf wel doorgaan, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

“Hoewel wij ervan overtuigd zijn dat wij deze antistoffentest op een uiterst zorgvuldige wijze uitvoeren en hierover uitvoerige en objectieve informatie verstrekken, hebben wij toch besloten om onze activiteit met onmiddellijke ingang te staken. Een voortdurende discussie over dit onderwerp draagt niets bij aan een oplossing van de coronacrisis, maar doet er eerder afbreuk aan.”

Sneltests bieden schijnveiligheid

Eerder deze week liet het RIVM al weten niets te zien in de sneltest die Corendon aanbood. Het zou schijnveiligheid bieden. Corendon zelf ontkende dat met klem en zei dat de GGD in Amsterdam de test positief beoordeeld had. De GGD in Amsterdam ontkent dit echter op haar beurt ook weer. “Alleen het RIVM beoordeelt dit soort tests”, aldus een woordvoerder tegen Hart van Nederland. “Wij doen dit nooit.”

Klanten die zich hebben ingeschreven voor een antistoffentest, krijgen hun geld terug.