De gedeeltelijke lockdown wordt langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Waterschapsbedrijf Limburg treft steeds vaker handschoenen en mondkapjes aan tussen het rioolafval, meldt 1Limburg. Sinds de uitbraak van het coronavirus worden er steeds meer door het toilet gespoeld.

Daardoor ontstaan er verstoringen in de waterzuiveringsinstallaties. “De kapjes zijn erg stug en daardoor raken onze pompen verstopt”, zegt bestuurder Arnold Jansen van Waterschapsbedrijf Limburg. De instantie zuivert het afvalwater van zo’n 500.000 Limburgse huishoudens en 30.000 bedrijven.

Het gebruik van het toilet als afvalbak is al langer een probleem. Zo worden dagelijks maandverband, tampons en hondenpoepzakjes aangetroffen bij de zuiveringsinstallaties. De storingen en verstoppingen kosten jaarlijks ongeveer een miljoen euro.

Politiemensen hebben tijdens de coronacrisis vaker te maken met agressie, geweld en andere overlast. Vorige week lag het aantal overlastmeldingen 55 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar, bevestigt de politie berichtgeving in het AD.

Volgens de politie heeft het coronavirus en de daaraan gerelateerde maatregelen “een ingrijpend effect op de maatschappij” en daardoor dus ook op de criminaliteitscijfers. Het aantal meldingen van burenruzie, geluidshinder, overlast van hangjongeren en vernielingen steeg in de afgelopen week tot ruim 13.500, bijna 55 procent meer dan in dezelfde week een jaar geleden. Dat aantal was ook nog eens 3 procent hoger dan een week daarvoor.

De politie zegt ook te maken te hebben met zogenoemde coronaspugers. De politie zag deze vorm van geweld tegen politiemensen de afgelopen maanden licht toenemen.

Update 04:44 – Minister hekelt snelle conclusie over uitbraak verpleeghuizen

Het stuit minister Martin van Rijn voor Medische Zorg en Sport tegen de borst dat het hoge aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen al snel geweten wordt aan het tekort aan beschermingsmiddelen. Want volgens hem staat dat nog niet vast, zegt de minister in een interview met De Telegraaf.

“Er was overal schaarste. Dan moet je verdelen”, zegt Van Rijn over de beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes. “En dan is het ook logisch dat die verdeling gaat naar daar waar de meeste patiënten komen. Weet u nog dat we destijds ongelofelijk aan het worstelen waren met de ic-capaciteit?”

Op de vraag of de verpleeghuizen daarbij uit het oog zijn verloren antwoordt de minister: “Waar ik een beetje moeite mee heb, is dat er een verband wordt gelegd tussen die beschermingsmiddelen en de piek van besmettingen in verpleeghuizen.” Want of dat verband er ook is “weten we niet”, aldus Van Rijn, die het handelen van het kabinet nu nog niet wil evalueren. “Je moet terugkijken, maar dan op een moment waarop je enige afstand hebt. Niet als je er middenin zit.”