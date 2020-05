Sjoerd met Down mag eindelijk naar de kapper: 'Het is nog nooit zo lang geweest'

Sjoerd Fleur heeft het Syndroom van Down en hij vindt het belangrijk dat zijn haar goed zit. Maar net zoals iedereen kon hij de afgelopen weken niet naar de kapper. Maar dankzij een spontane actie is hij vanaf nu verlost van zijn coronacoupe.

Rick Brink, minister van gehandicaptenzaken, wilde Sjoerd graag verrassen. Hij vindt het belangrijk dat gehandicapten nu eens een keer als eerste aan de beurt zijn. Vaak staan ze immers achterin de rij. “Je kunt je voorstellen dat als je een beperking hebt, dat je vaker een wat zwakkere gezondheid hebt. Dan is het wat moeilijker om naar buiten te gaan, omdat de kans wat groter is dat je zelf corona krijgt.”

Steuntje in de rug

Sjoerd is geen onbekende. Hij speelde onder andere in een reclame voor Albert Heijn en in de serie Mocro Maffia. Maar nu zit ook hij al twee maanden binnen. “Hij kan wel een leuk uitje gebruiken”, meent Rick. “Ik weet dat Sjoerd erg gesteld is op een goed kapsel. Dus om hem een steuntje in de rug te geven, zorgen we dat hij vandaag voor het eerst bij de kapper is.”

Sjoerd is meteen razend enthousiast als hij de voordeur open doet. Hij gaat met zijn handen langs zijn haar. “Nee, dit kan niet.”

Bij de kapper

Wilco Klein is bereid om speciaal voor Sjoerd een half uurtje eerder open te gaan. Oog in oog met zijn vaste kapper wordt de glimlach op Sjoerd zijn gezicht alsmaar groter. “Eindelijk! Het is nog nooit zo lang geweest.” Of hij het mooi vindt, dat lange haar? “Nou, eigenlijk niet. Ik zei voor de grap al: ‘coronastijl’. Maar dit is veel lekkerder, haren er vanaf, heerlijk!”

Ook voor de kapper zelf is het een opluchting dat hij de strijd aan kan gaan met de coronakapsels. “Je teert natuurlijk wel behoorlijk in. We kunnen weer vooruit kijken naar een tijd dat je weer omzet kan maken. Dat je de verliezen die je hebt gemaakt weer een beetje kan terugverdienen.”

Sjoerd staat breed lachend op vanuit zijn kapperstoel. “Superlekker, dit.”