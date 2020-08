In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gaat vanaf dinsdag drie dagen lang de geruchtmakende strafzaak Marengo verder. Het monsterproces, waarin in totaal zeventien verdachten terechtstaan, draait om een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Hoofdverdachte is de 42-jarige Ridouan Taghi.

Volgens het Openbaar Ministerie was Ridouan Taghi, bijgestaan door enkele ‘adjudanten’, telkens het brein achter het meedogenloze geweld. Taghi zegt er overigens geen probleem mee te hebben dat zijn achternaam in de media genoemd wordt.

Taghi in de rechtszaal?

Taghi en zijn veronderstelde rechterhand Saïd R. zijn lang voortvluchtig gebleven. De meest gezochte crimineel van Nederland kon eind vorig jaar in Dubai worden aangehouden en werd kort daarna overgebracht naar ons land. In februari volgde de arrestatie van Saïd R. in Colombia, hij wacht daar in een cel op zijn uitlevering.

De hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo heeft zich tot nu toe nog niet in de rechtszaal laten zien. Zijn advocaat Inez Weski wil niet zeggen of haar cliënt voor de komende zittingsronde wel zijn opwachting gaat maken.

Kroongetuige Nabil B.

De strafzaak wordt geteisterd door incidenten, waaronder twee zeer ernstige: de moorden op de broer en de advocaat van de kroongetuige in het monsterproces, Nabil B. Mede daardoor gaan de zittingen in Marengo gepaard met zware veiligheidsmaatregelen.

In Marengo zijn onder meer de liquidaties van misdaadblogger Martin Kok en spyshophouder Ronald Bakker opgenomen. Ook is de zogenoemde vergismoord op Hakim Changachi onderdeel van de zaak. De dood van zijn vriend Changachi was voor Nabil B. naar verluidt een van de redenen over te lopen naar justitie en kroongetuige te worden.

‘Dossier gelekt’

Afgelopen dagen schreven verschillende media dat advocaten in het proces geheime informatie uit het dossier zouden hebben gelekt naar de bende rondom Taghi. Kroongetuige Nabil B. zou hebben gezegd dat sommige advocaten “zo lek als een mandje” zijn.

Justitie wil daar in aanloop naar de zittingen niets over zeggen. De betreffende advocaten ontkennen de beschuldigingen met klem. Het proces bevindt zich nog altijd in een voorbereidende fase. De rechtbank hoopt aan het eind van dit jaar aan de inhoudelijke behandeling te kunnen beginnen. Die gaat maanden duren, is de verwachting.

