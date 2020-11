Leegloop bij Forum voor Democratie: kopstukken en fracties stappen uit de partij

Joost Eerdmans, Annabel Nanninga, Nicki Pouw-Verweij en Eva Vlaardingerbroek stappen op bij Forum voor Democratie (FvD). Ook in de Amsterdamse raad en de Provinciale Staten van Overijssel lopen politici weg.

Nanninga en Pouw-Verweij zitten voor FvD in de Eerste Kamer. Daarnaast is Nanninga ook gemeenteraadslid in Amsterdam. Pouw-Verweij zit ook in de Provinciale Staten in Utrecht. Bovendien stond ze samen met Eerdmans en Vlaardingerbroek ook op de vorige week gepresenteerde kandidatenlijst voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen.

‘Baudet keer op keer onberekenbaar’

“De voornaamste reden voor ons gezamenlijke besluit is dat wij geen lid willen zijn van een partij die extremistische opvattingen duldt”, schrijft het viertal. “We zijn bijzonder teleurgesteld in het gedrag van onze partijleider die geen schoon schip wilde maken.” Volgens hen stelde Thierry Baudet “zich keer op keer onberekenbaar en volledig solistisch op”.

De kopstukken stellen vast dat hun interne kritiek “in het belang van de goede naam van de partij” niets heeft opgeleverd. Zij zeggen begrip te hebben voor de lastige keuze waar het partijbestuur voor stond, maar betreuren “dat zij de handdoek in de ring hebben gegooid”.

Meerdere afsplitsingen in het land

Nanninga blijft lid van de Eerste Kamer. In de Amsterdamse gemeenteraad splitst ze zich samen met haar collega Kevin Kreuger af en gaan ze verder als zelfstandige fractie. Ook vier van de vijf FvD-politici in de Provinciale Staten van Overijssel stappen uit de partij en beginnen samen een nieuwe fractie.

Senator Pouw-Verweij laat weten door te gaan met haar “politieke werkzaamheden”. Wel zal zij – net als haar medekandidaten Eerdmans en Vlaardingerbroek – afzien van hun plek op de FvD-lijst voor de Tweede Kamer.

Het houdt hier op. Een partij waar nazisme bescherming krijgt en opbouwende interne kritiek stelselmatig wordt afgestraft, is niet mijn partij. Wel ga ik met n schoon geweten verder in Senaat, gemeenteraad en Staten, voor de mensen die hun stem uitbrachten op het FvD-programma! pic.twitter.com/AcXcjpC8tb — Annabel Nanninga (@ANanninga) November 26, 2020

Het rommelt bij Forum voor Democratie

Het rommelt bij FvD nadat er afgelopen weekend opnieuw antisemitische en homofobe berichten waren opgedoken van leden van jongerenvereniging JFVD. Een aantal kopstukken eisten daarop onder meer het vertrek van JFVD-voorzitter Freek Jansen, een vertrouweling van Baudet. Partijleider Baudet weigerde Jansen echter te laten vallen.

Nadat de kopstokken hem een ultimatum hadden gesteld besloot Baudet maandagavond een stap opzij te zetten binnen de partij: hij trok zich terug als lijsttrekker. Dinsdagochtend maakte hij bekend ook op te stappen als partijvoorzitter. Een paar uur later kondigde FvD-Tweede Kamerlid Theo Hiddema aan per direct te stoppen als parlementariër.

Woensdag kwam Baudet echter op zijn besluit terug en maakte bekend opnieuw partijleider te willen worden. Ook schreef hij een lijsttrekkersstrijd uit waarvoor hij zichzelf meteen verkiesbaar stelde. Daarop keerden drie van de vijf bestuurders zich tegen hun voormalige partijleider en eisten het vertrek van Baudet.

