De meerderheid van het bestuur van Forum voor Democratie (FvD) wil de leden van de partij het laatste woord geven over het lot van Thierry Baudet. De bestuurders stellen voor zo snel mogelijk een ledenvergadering te houden met twee agendapunten: het lidmaatschap van Baudet en de benoeming van een volledig nieuw partijbestuur.

Drie van de vijf bestuurders keerden zich deze week tegen Baudet, nadat die zelf het voorzitterschap had neergelegd vanwege de ophef rond de jongerenorganisatie JFVD. De bestuurders zien het brengen van rust in de partij op korte termijn als het hoogst haalbare. De volgende stap is het uitschrijven van een algemene ledenvergadering.

‘Mediapauze voor Baudet’

Ze stellen daaraan wel een aantal voorwaarden. Zo gaat de lijsttrekkersverkiezing die Baudet woensdag in een filmpje op Twitter aankondigde voor volgende week wat hen betreft niet door. Ook willen ze dat Baudet per direct een mediapauze in acht neemt en zijn plek in het bestuur opgeeft. Baudet is op dit moment nog algemeen bestuurslid.

De resterende vier bestuurders organiseren dan zo snel mogelijk een ledenvergadering, ook om een nieuw bestuur te kiezen. Daarbij zijn zij dan alle vier uitgesloten van deelname als kandidaat. Aan het nieuwe bestuur zou dan de taak zijn om de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar samen te stellen.

