“Ik ben wel geschrokken van wat ik de afgelopen twee dagen heb gezien. En heb een heel lelijke kant gezien van sommige mensen in de partij,” zegt Thierry Baudet voor de camera van Hart van Nederland. De politicus, waar de afgelopen dagen veel om te doen is, zegt veel verdriet te hebben van de situatie binnen FVD. “Ik ben de partij begonnen, daar zit mijn ziel en zaligheid in.”

Hij vervolgt: “Nu willen een paar mensen na een conflict, waarin ik zelfs heb gezegd: ‘jongens, ik doe wel een stapje terug, dan kunnen we het erover hebben’, nóg verder gaan. Mij framen als een halve nazi. En mij uit de partij zetten.” Hij noemt het gedrag van zijn partijgenoten ‘laag’ en wil ‘de ziel en eenheid van de partij behouden’.

Baudet kwam onder vuur te liggen omdat hij volgens kritische partijgenoten te weinig deed nadat er antisemitische en homofobe berichten binnen de jongerentak van de FVD waren opgedoken.

‘Partijbestuur keert zich tegen mij’

Prominenten binnen de partij eisten daarop het vertrek van de JFVD-voorzitter Freek Jansen. Jansen staat bekend als vertrouweling van Baudet. Laatstgenoemde trok zich maandag terug als lijsttrekker toen diezelfde prominenten hem een ultimatum hadden gesteld. Dinsdag stapte hij ook op als partijvoorzitter. Niet lang daarna kondigde de nummer twee van de partij, Theo Hiddema, aan per direct de Tweede Kamer te zullen verlaten.

De politicus kwam echter snel terug op zijn besluiten, en kondigde woensdagochtend een lijsttrekkersverkiezing aan. Hij stelde zichzelf daarbij kandidaat. Het bestuur van de partij overweegt nu hem te royeren. Ook omdat hij volgens hen de sociale media-kanalen en ict-systemen van de FVD heeft overgenomen. Baudet: “Een deel van het partijbestuur heeft zich tegen mij gekeerd. Die willen dat ik wegga.”

Baudet vertrouwt op leden

Maar voor de politicus is die beslissing maar aan één groep. “De leden moeten erover stemmen. Ik ga, als de leden mij steunen, de partij weer overnemen.” Hij is voornemens een nieuw bestuur aan te stellen en een andere kieslijst op te stellen, mocht hij gekozen worden. Baudet heeft goede hoop dat de leden hem opnieuw zullen kiezen. “Ik verwacht dat een overgroot deel van de leden zegt: ‘Baudet, we gaan samen door! We zijn dit samen begonnen.’ Dan is er niks aan de hand.”

Mocht hij als winnaar uit de bus komen, verwacht hij dat zijn tegenstanders binnen de partij de eer aan zichzelf houden. “Als ik de lijsttrekkersverkiezing gewoon win, waar ik vanuit ga, dan moet iedereen die zich uitspreekt tegen mij, die zich er niet mee kan verenigen, gewoon opstappen.”

Het slot op de deur van het partijkantoor in Amsterdam is inmiddels vervangen. Baudet kan hierdoor niet meer naar binnen. “Ik zal om een nieuwe sleutel moeten vragen.”