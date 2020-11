Bijna een kwart van de PVV-kiezers overweegt op Forum voor Democratie te stemmen

Elf procent van de Nederlandse kiezers overweegt bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen op Forum van Democratie (FvD) te stemmen. Waar die stemmers mogelijk vandaan komen? Bij de partij zelf, maar ook bij de PVV, de SGP en de VVD. Dat blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder 4500 mensen.

Voor 48 procent van de Nederlanders die tijdens de vorige verkiezingen in 2017 op FvD stemden, is het aftreden van lijsttrekker en partijvoorzitter Thierry Baudet en Kamerlid Theo Hiddema geen reden om te switchen van partij. Daartegenover zegt 37 procent niet meer op de partij te willen stemmen tijdens de volgende verkiezingen. 14 procent geeft aan dat ze niet weten of ze opnieuw op FvD stemmen.

Begrip voor besluit Baudet

Een meerderheid vindt het verstandig dat Baudet opstapt bij de partij. 55 procent van de Nederlanders geeft aan het hier mee eens te zijn. “Ik zou op FvD gestemd hebben door en voor Baudet en Hiddema. Nu zij weg zijn bij de partij, zie ik geen reden om nog voor die partij te kiezen, juist omdat de rest van de partij verkiest om interne problemen extern te maken voor alle feiten op tafel liggen”, laat een kiezer van de partij weten. Een kwart van de Nederlanders geeft aan het geen goed besluit te vinden dat Baudet is vertrokken.

PVV-stemmers naar Forum voor Democratie

Ook opvallend: 22 procent van de kiezers die in 2017 op de PVV stemden, overweegt in maart het rode potlood in te vullen op FvD. Twintig procent van de SGP-kiezers zegt ditzelfde te willen doen. Van de VVD’ers overweegt 11 procent de switch naar Forum.

D66-kiezers peinzen er in de regel niet over om in 2021 op FvD te stemmen. Slechts twee procent van hen geeft aan dit te overwegen. Net zoals GroenLinks-stemmers, waar maar vier procent aangeeft mogelijk op FvD te gaan stemmen.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.