Theo Hiddema van FVD verlaat per direct Tweede Kamer

Theo Hiddema, Kamerlid voor Forum van Democratie, verlaat per direct de Tweede Kamer. Dat maakte voorzitter Khadija Arib van de Kamer dinsdagmiddag bekend. Ze las een brief van hem voor.

In zijn brief schrijft Hiddema dat hij zichzelf “politiek arbeidsongeschikt heeft verklaard. Dit vanwege recent opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met zaken als goede smaak, eigen dunk en arbeidsvreugde”. Duidelijker dan dat wordt hij niet over de redenen voor zijn vertrek.

Hiddema, die sinds 2017 samen met Thierry Baudet voor Forum in de Kamer zat, vindt het jammer dat hij niet aan Aribs herverkiezing als Kamervoorzitter zal kunnen bijdragen, schrijft hij. “Dank voor al je goede raad, en doe mijn dankbare groeten aan het ondersteunende personeel.”

De brief werd door de voorzitter Khadija Arib voorgelezen in de Tweede Kamer:

Hiddema stopt ermee. Zijn brief aan de Voorzitter, die een beetje aangeslagen is, is volledig in stijl. pic.twitter.com/fUcTRq2Ce1 — Paul Peeters (@palpeet) November 24, 2020

“Ik denk dat jullie net als ik een beetje overvallen zijn”, zei Arib tegen de aanwezige Kamerleden. Ze richtte zich tot Hiddema, die zelf niet aanwezig was, en zei dat “als strafrechtadvocaat uw bijdragen altijd verfrissend en nooit gemiddeld waren”.

“Uw vertrek uit de Kamer is een principiële keuze, dat maak ik op uit uw brief”, concludeert Arib. “Maar het moet u niet gemakkelijk zijn gevallen.”

Baudet stopt als partijvoorzitter

Eerder op de dag maakte Thierry Baudet bekend dat hij stopt als partijvoorzitter van FVD. Maandag liet hij weten dat hij ook als lijsttrekker terugtreedt. Baudet sluit niet uit dat hij, als hij in maart veel voorkeursstemmen krijgt bij de Tweede Kamerverkiezingen, terugkeert in de Tweede Kamer.

Partijgenoot en Tweede Kamerlid Wybren van Haga rekent er echter niet op dat Baudet terugkeert. “Strikt theoretisch kan het, maar het gaat niet gebeuren”, laat hij weten. Hij noemt het vertrek van Baudet een “groots gebaar”, omdat hij de verantwoordelijkheid heeft genomen nadat FVD in opspraak was geraakt door antisemitische en racistische appjes binnen de jongerenbeweging van de partij.