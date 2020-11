Van Haga: Baudet keert niet terug in de Tweede Kamer

Thierry Baudet zal na de verkiezingen in maart niet voor Forum voor Democratie terugkeren in de Tweede Kamer. Dat zegt partijgenoot en Tweede Kamerlid Wybren van Haga. “Strikt theoretisch kan het, maar het gaat niet gebeuren.”

Baudet zelf wilde daar dinsdag in een toelichting bij het partijkantoor in Amsterdam nog niet op vooruitlopen. Hij kondigde maandag aan zich terug te trekken als lijsttrekker van FVD. Later werd bekend dat hij ook het partijvoorzitterschap neerlegt. Baudet moet nog zien wat zijn rol binnen de partij wordt, maar sluit een terugkeer in de Kamer niet uit.

‘Tweede Baudet vind je niet zomaar’

Zijn partijgenoot Van Haga rekent daar in ieder geval niet meer op. Hij vindt het jammer dat Baudet is vertrokken, maar noemt diens vertrek een “groots gebaar”. Volgens Van Haga heeft Baudet de verantwoordelijkheid genomen nadat Forum voor Democratie in opspraak was geraakt door antisemitische en racistische appjes binnen de jongerenbeweging van de partij.

Van Haga is nu nog onafhankelijk Kamerlid, maar staat op plek acht op de lijst van Forum voor de landelijke verkiezingen in maart. Hij verwacht dat de partij in staat is het vertrek van Baudet op te vangen. “Een tweede Thierry Baudet vind je niet zomaar, maar er zijn genoeg kundige mensen binnen de partij die deze rol op zich kunnen nemen.”

Zelf zal hij niet voor het lijsttrekkerschap gaan, zegt Van Haga. Joost Eerdmans heeft al wel laten weten hiervoor beschikbaar te zijn.

Redactie/ANP