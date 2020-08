'Jongeren aanspreken op coronagedrag is slechte boodschap van kabinet'

Dat premier Mark Rutte donderdagavond zijn pijlen richtte op jongeren in ons land is een slechte boodschap. Dat vindt millennial-expert Talitha Muusse. Bij Hart van Nederland zegt ze “heel teleurgesteld” te zijn in de persconferentie.

De minister-president en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid focusten in de toespraak op jongeren, omdat het aantal besmettingen met het coronavirus onder die groep stevig oploopt. Het kabinet is bang voor een nieuwe, “gevaarlijke” opmars van het virus.

‘Verkeerde boodschap’

“Er is tijdens de persconferentie letterlijk gezegd: teveel jongeren lappen de regels aan hun laars”, viel Muusse op. “Het werd ook steeds erger, volgens Rutte en De Jonge houden jongeren zich nergens aan.” Ze vindt het krom dat het kabinet jongeren eruit pikt. “Aan het begin van de coronacrisis hebben we ook niet gezegd: het zijn de ouderen die de besmettingen veroorzaken.”

Lees ook: Rutte doet oproep aan jongeren: ‘Neem je verantwoordelijkheid, voor jezelf en anderen’

Volgens de 28-jarige generatie-expert draagt het kabinet een verkeerde boodschap uit naar de jonge generatie. “Ik vind dat wanneer je boodschap ‘samen’ en ‘de schouders eronder en wat meer discipline opbrengen’ is, je niet één groep eruit moet pakken en daar de schuld moet leggen.” Muusse wijst erop dat er 259 brandhaarden zijn. “Zeg dan hoeveel daarvan mensen van onder de 25 jaar zijn.”

Jongeren negeren 1,5 meter

Uit onderzoek van Wat vindt Nederland bleek eerder dat een ruime meederheid van mensen onder de dertig jaar zich niet aan de regel houdt om anderhalve meter afstand te houden. De jongeren geven dat zelf aan. Muusse kent dat onderzoek nog niet en stelt dat alle generaties zich minder goed aan de coronamaatregel houden.

Lees ook: Bijna de helft van de Nederlanders heeft minder vertrouwen in het coronabeleid

Toch geeft het bewuste onderzoek een ander beeld. Mensen van vijftig jaar of ouder houden zich namelijk nog massaal (76 procent) aan de opgelegde maatregel. Van de mensen tussen de dertig en vijftig jaar zegt iets meer dan de helft dat te doen.

Veel sociale contacten

Volgens immunoloog Ger Rijkers (1952) is het grote verschil tussen jongeren en ouderen dat jongeren veel meer sociale contacten hebben. “Het zit natuurlijk een beetje in jongeren dat ze leuke dingen willen doen als het zomer wordt”, zei hij daarover bij Hart van Nederland.

Dat maakt contactonderzoek wel een stuk lastiger, denkt hij. “Als jij zeventig contacten hebt gehad, is het heel moeilijk om uit te zoeken wie dat allemaal zijn geweest. En dat duurt ook lang.” Millennial-expert Muusse vindt dat het kabinet de hand in eigen boezem moet steken. “Het RIVM en het kabinet hebben verwarring veroorzaakt met hele tegenstrijdige maatregelen.”

Ze verwijt hen ook gebrekkige openheid in de risicoafweging voor de maatregelen voor jongeren. “Zij kunnen bijna niet ernstig ziek worden en overlijden. Als het risico voor hen zo klein is, is het heel veel gevraagd om voor hen het hele sociale verkeer aanzienlijk te beperken.”