'30-minners hebben massaal lak aan de 1,5 meter-regel'

Je ziet het al vaak gebeuren in het straatbeeld; mensen houden zich lang niet altijd meer 1,5 meter afstand. Illegale feesten, de boerenprotesten en groepsfoto’s op sociale media. Het lijkt er op dat de 1,5 meter zo langzamerhand verleden tijd is bij veel Nederlanders. Waarom doen we dat?

Een ruime meerderheid van de Nederlanders onder de dertig jaar houdt zich niet meer aan de 1,5 meter-regel, dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland. Mensen van vijftig jaar of ouder houden zich daarentegen nog massaal aan de opgelegde coronamaatregel.

Ramp komt er niet

“Het komt in delen door het succes van het beleid”, verklaart socioloog David Bos het gedrag van de jongvolwassenen. “Er dreigde een ramp, daardoor hebben we ons gedrag aangepast. Maar de ramp komt er niet. Dan denken mensen dat het overdreven is, terwijl het wel degelijk een terechte waarschuwing was.”

Daarnaast legt Bos uit dat mensen sociale dieren zijn. “We zijn net als schapen in die zin: als je als kudde bij elkaar blijft, komt de wolf er niet in. Het virus helaas wel. Ook voelen mensen zich fijner, meer opgeladen als ze andere om zich heen hebben. Sociale energie noemen we dat.”

1,5 meter-regel

Uit het Wat vindt Nederland-onderzoek onder ruim 4000 panelleden blijkt dat hoe ouder mensen zijn, hoe beter ze zich aan de 1,5 meter-regel houden. Zo zegt 39 procent van de mensen onder de dertig jaar zich aan de regel te houden, voor mensen tussen de dertig en vijftig is dat 54 procent en van de mensen ouder dan vijftig laat 76 procent weten netjes de afstand te bewaren.

Het gedrag verandert drastisch als het gaat om supermarktbezoeken, dan zegt bijna negen op de tien mensen voldoende afstand tot elkaar en de vakkenvullers te houden. Er is hier bijna geen verschil in leeftijd te zien. Wel zijn vrouwen iets vaker geneigd afstand te houden ten opzichte van mannen.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.