All I Want For Christmas is kerstliedjes: kerstmuziek nooit eerder zo vroeg populair

De sint is amper in het land, maar de kerstmuziek schalt alweer rijkelijk uit de luidsprekers. Nooit eerder piekte de populariteit van kerstliedjes zo vroeg in het jaar. Klassiekers als All I Want For Christmas is You en Last Christmas keerden al recordvroeg terug in de hitlijsten en uit data van Spotify blijkt dat kerstliedjes nu al in groten getale worden gestreamd.

Ook bij Sky Radio, aan het einde van het jaar steevast The Christmas Station, merken ze de verhoogde belangstelling in kerstmuziek. Zenderbaas Uunco Cerfontaine denkt dat mensen vanwege de coronacrisis meer dan ooit uitkijken naar Kerstmis. “Wij zien die trend ook. Zeker met dat rare jaar dat we hebben gehad, hunkert iedereen naar kerst, gezelligheid en een gevoel van sfeer”, zegt hij tegen het ANP.

Lees ook: Een op de vijf Nederlanders is niet van plan zich aan de coronaregels te houden tijdens de kerst

Kerstboom te vroeg in huis

Radio 10-dj Gerard Ekdom ziet ook de behoefte aan kerstmuziek bij zijn luisteraars. “Omdat we zo’n vervelend jaar hebben gehad is die behoefte eerder dan ooit begonnen. We snakken naar gezelligheid, lampjes, noem maar op. Het is een hang naar nostalgie”, zegt de dj. Hij heeft zelf zijn kerstboom ook al opgetuigd. “Het grappige is: vroeger werd je er op afgerekend als je er te vroeg mee begon omdat de sint nog in het land was. Dit jaar niet.”

“Dit jaar heeft emotioneel zo veel met ons gedaan”, gaat Gerard verder. “De manier waarop we met elkaar moeten omspringen, het gebrek aan warmte, genegenheid en vooral fysiek contact: we moeten het waarschijnlijk ook met de kerstdagen missen. Dan grijp je extra terug op nostalgie.”

Lees ook: Nederlanders duiken met kerst massaal de keuken in

Dertig procent meer luisteraars

Bij Sky werd eind september al vervroegd online en op DAB+ The Christmas Station ingezet. “Meteen hadden we 4000 luisteraars per dag, terwijl het nog mooi weer was. Vorige week zaten we al op bijna 20.000 luisteraars. Dat is dertig procent hoger dan in 2019”, aldus Uunco, die de cijfers als een vervroegd kerstcadeau verwelkomt. Hij hoopt dat de trend ook doorzet naar het hoofdstation, dat sinds deze week non-stop kerstmuziek draait.

“Normaal deden we eerst fiftyfifty en gingen we pas begin december helemaal om. Maar er is gewoon vraag naar. Via de mail en de app kregen we ontzettend veel berichten. Het leeft meer dan ooit”, ziet Uunco. December is voor Sky steevast de belangrijkste maand van het jaar. Vorig jaar trok het station in de kerstperiode bijna een miljoen luisteraars meer vergeleken met de rest van het jaar. “Er zijn mensen die nooit naar Sky luisteren en dan eens per jaar terugkeren, speciaal voor kerst.”

Lees ook: ‘Nederlanders doen decemberaankopen liefst nog gewoon in de winkel’

Sneeuw uit je speakers

Bij Sky zit de kerstsfeer er in ieder geval goed in. “De sneeuw komt weer uit je speakers”, aldus Uunco. “We gaan vol gas. We weten het natuurlijk nooit zeker, maar ik denk dat we weer een knaller gaan krijgen dit jaar met kerst. Het is altijd al onze best beluisterde maand en ik heb het gevoel dat het nog beter gaat worden.”

ANP