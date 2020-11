De meeste Nederlanders zeggen zich te gaan houden aan het advies om met maximaal zes mensen kerst te vieren. Dat blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 3700 deelnemers.

Voor het merendeel van de Nederlanders is het overheidsadvies leidend. Zo zegt 72 procent zich te houden aan de geldende restricties. Voor een op de vijf Nederlanders is dit anders, zij zeggen zich niets aan te trekken van het overheidsadvies en Kerst te vieren zoals zij dat willen. Voor deze mensen is kerst met een maximum van zes personen “geen feest”.

Toch is dat wat de belangrijke deskundigengroep OMT aan het kabinet geadviseerd heeft: maximaal zes personen buiten het eigen huishouden. Ze benadrukken daarbij dat het ook belangrijk is dat deze gasten uit dezelfde regio komen.

Eerst strenger

Op dit moment geldt een maximum aantal bezoekers van drie personen buiten het eigen huishouden. Om de regels rondom kerst te kunnen versoepelen, roept het OMT op de regels in de weken voor kerst strenger te maken.

Het is uiteindelijk aan de politiek of ze het advies van het OMT opvolgen of niet. Coronaminister Hugo de Jonge gaf tijdens de persconferentie dinsdagavond wel alvast een winstwaarschuwing: niet alles zal zomaar kunnen tijdens de kerst. “We moeten wel heel erg oppassen dat we onszelf geen derde golf cadeau doen”, zegt de bewindsman, verwijzend naar een mogelijke derde grote opleving van het virus.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.