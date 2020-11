'Nederlanders doen decemberaankopen liefst nog gewoon in de winkel'

Een meerderheid van de Nederlanders is van plan om de komende decemberaankopen gewoon in de winkel te doen. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder ruim 3700 leden van het Hart van Nederland-panel.

56 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze op de ouderwetse manier cadeautjes in huis willen halen, ook al is winkelen dit jaar anders vanwege de coronacrisis. Toch kiest inmiddels ook zo’n 40 procent ervoor om online te shoppen.

Evenveel cadeautjes

Ondanks de coronamaatregelen verwacht 63 procent van de Nederlanders evenveel geld uit te geven in vergelijking met andere jaren. 28 procent denkt dat de stapel cadeaus minder groot zal zijn. 4 procent pakt juist extra groots uit en denkt meer geld kwijt te zijn.

Het meeste geld wordt uitgegeven aan kerst. 59 procent steekt de meeste euro’s in het kerstdiner en cadeau’s onder de boom. 17 procent trekt juist met Sinterklaas de portemonnee. 4 procent investeert met name in de oliebollen en champagne, met oud en nieuw.

