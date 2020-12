Rutte: bij strengere coronamaatregelen zal kerst worden ontzien

Als het kabinet deze maand nog besluit om strengere coronamaatregelen af te kondigen, zullen de kerstdagen worden ontzien. Dat benadrukte premier Mark Rutte woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Versoepelingen zitten er voorlopig niet in, maakte Rutte dinsdag bekend op een persconferentie. Sterker nog: volgens de minister-president zijn strengere maatregelen niet uitgesloten zolang het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft oplopen. Maar hij “hoopt van harte van niet”.

Vooralsnog blijft de ‘gedeeltelijke’ lockdown die half oktober inging dus van kracht. De bestaande groepsgrootte voor bezoek wordt niet verruimd, wat betekent dat huishoudens per dag maximaal drie andere personen mogen ontvangen, óók met kerst en oud en nieuw.

‘Besmettingscijfers heel precies monitoren’

Het kabinet gaat de besmettingscijfers “de komende dagen heel precies monitoren”, verzekerde de premier. Over de verzwaringen die Nederland boven het hoofd hangt als de stijgende lijn niet wordt omgebogen, wilde Rutte tijdens het debat niets zeggen.

Maar als het niet snel beter gaat, moet je je afvragen “of je niet verder moet gaan met het onderwijs, of met niet-essentiële retail”, zei de minister-premier. “Dat zijn hele moeilijke vraagstukken, met vergaande economische gevolgen.”

Redactie/ANP