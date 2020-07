Kamer wil opheldering over zelfmoord van 'getuige' Arie den Dekker in Oss

De Tweede Kamer wil opheldering van justitieminister Ferd Grapperhaus over de zelfmoord van een man uit Oss die als getuige van een misdrijf zou zijn beschermd. Het lijkt erop dat zijn dood “een gevolg is van diens behandeling” door de overheid. Dat stelt initiatiefnemer Michiel van Nispen (SP).

De 54-jarige Arie den Dekker stak zichzelf maandag in brand op de stoep van het gemeentehuis. Hij liep ernstige brandwonden op en bezweek in het ziekenhuis. De man had al twee jaar lang een hoog oplopend conflict met de gemeente. In 2018 werd een brandbom zijn woning binnen gegooid, kort nadat hij bij de politie een verklaring aflegde over een liquidatie waarvan hij getuige was. Om zijn veiligheid te waarborgen, werd Arie daarna ondergebracht op een camping buiten Oss.

Getuigenbeschermingsprogramma

Maar omdat Arie zich tegenover anderen versprak over zijn verblijfplaats, werd het getuigenbeschermingsprogramma stopgezet. Arie kwam op straat te staan en verwachtte van de gemeente een vervangende woning. Die kreeg hij niet. “Hij werd van het kastje naar de muur gestuurd”, vertelde zijn zoon Anthony maandag tegen Hart van nederland.

Lees ook: Anthony’s vader stak zichzelf in brand: ‘Hij was het zat en heeft dat laten merken’

Van Nispen wil, met steun van onder andere CDA, D66, GroenLinks en PvdA, nog tijdens de zomerpauze van de Kamer een “uitgebreide reactie” van Grapperhaus. Het SP-Kamerlid wijst erop dat de Kamer al eerder vragen had over de bescherming van getuigen.

Aangekondigd in voicemailbericht

De zelfmoord van Arie kwam voor zoon Anthony en andere familieleden niet als een verrassing. Anthony: “We hebben het zien aankomen. Hij heeft het zelfs aangekondigd in een voicemailbericht. Niet alleen bij mij, ook bij andere familieleden. We hebben geprobeerd hem te overtuigen het niet te doen, maar er was gewoon geen weg terug.” (Bekijk hieronder het verhaal van Anthony):



Lees ook: Verbrande man Oss kondigde ‘wanhopige zelfmoord’ aan in voicemail: ‘Het is einde oefening’

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis)

ANP/Redactie