Verbrande man Oss kondigde 'wanhopige zelfmoord' aan in voicemail: 'Het is einde oefening'

De 54-jarige overleden dakloze Arie den Dekker zette zichzelf maandag waarschijnlijk doelbewust in brand voor het gemeentehuis in Oss. Hij zou zijn zelfmoord hebben aangekondigd bij een medewerker van de gemeente en liet bij zijn advocaat een voicemailbericht achter waarin hij afscheid lijkt te nemen.

“Hoi Richard, ik ga zo naar het gemeentehuis toe, dan rook ik eerst nog een sigaretje en daarna is het einde oefening. Richard, bedankt jongen.” Dit voicemailbericht kreeg advocaat Richard Laatsman maandagochtend om 07.00 uur van Arie den Dekker. Een half uur later heeft de dakloze man zichzelf waarschijnlijk met opzet in brand gestoken.

Arie trok aan de bel

“Arie roept al heel lang dat hij zichzelf in brand wil steken”, zegt Laatsman tegen Hart van Nederland. Vanwege een conflict met de gemeente Oss is Arie al jaren ten einde raad. Laatsman heeft hem meermaals van een zelfmoordpoging proberen te weerhouden. “Maar niemand wilde naar hem luisteren. Daarom heeft hij de daad gepleegd.”

Lees ook: Dakloze man steekt zichzelf in brand voor gemeentehuis Oss

Laatsman stelt dat Arie zijn wanhopige zelfmoord een week geleden heeft aangekondigd bij een medewerker van de gemeente Oss. “Hij meldde zich bij een ggz-instelling en wilde hulp. Hij heeft gemeld dat, als hij daar niet geholpen zou worden, hij er een einde aan maakt.”

Politie: was een ongeluk

Eerder op de dag was er onduidelijkheid over het motief van Arie. De politie meldde dat hij een brandbare vloeistof op de stoep bij het gemeentehuis in brand wilde steken. Daarbij zou hij onbedoeld ernstige brandwonden opgelopen hebben.

De zoon van Arie en advocaat Laatsman spreken tegen dat het een ongeluk was. Zij zijn er van overtuigd dat zijn vader uit wanhoop zichzelf in brand heeft gestoken.

Onduidelijk hoe de politie nu al tot deze conclusie komt. Ik heb zojuist een voicemailbericht van Arie den Dekker geluisterd. Om 07.00 uur vanochtend zegt Arie: “Ik ga naar het gemeentehuis. En dan is het einde oefening.” #Oss @HartvNL https://t.co/zBnpP8RRkm — Sam Hagens (@SamHvNL) July 27, 2020

Ruzie met gemeente Oss

Arie den Dekker lag al jarenlang in de clinch met de gemeente Oss. In 2018 zou hij getuige zijn geweest van een liquidatie. Kort nadat hij een verklaring aflegt bij de politie, werd zijn woning in brand gestoken. De twee honden van Arie kwamen daarbij om het leven. Om zijn veiligheid te waarborgen, werd Arie daarna ondergebracht op een camping buiten Oss.

Arie verspreekt zich echter tegenover anderen over zijn verblijfplaats, waarna het getuigenbeschermingsprogramma wordt stopgezet en Arie op straat komt te staan. In de periode daarna doet Arie wanhopige pogingen om aandacht te krijgen van de gemeente. Hij bekogelt het gemeentehuis met eieren, gooit rotte vis naar binnen en overgiet zichzelf met koeienmest, om te benadrukken dat de gemeente hem “in de stront laat zakken”. Een reactie of oplossing bleef uit.