Anthony's vader stak zichzelf in brand in Oss: 'Hij was het zat en heeft dat laten merken'

Hij kondigde het ver van te voren aan en familieleden hebben hem regelmatig tegen weten te houden. Maar maandagochtend voegde Anthony’s vader Arie daad bij het woord: hij stak zichzelf in brand voor het gemeentehuis in Oss. “Hij was het helemaal zat en dat heeft hij laten merken ook. Het had voorkomen kunnen worden.”

Arie den Dekker had al twee jaar lang een hoog oplopend conflict met de gemeente Oss. Zijn woning is in 2018 in de fik gezet, kort nadat hij een verklaring aflegde over een liquidatie waarvan hij getuige was. Om zijn veiligheid te waarborgen, werd Arie daarna ondergebracht op een camping buiten Oss.

Conflict met gemeente

Maar omdat Arie zich tegenover anderen versprak over zijn verblijfplaats, werd het getuigenbeschermingsprogramma stopgezet. Arie kwam op straat te staan en verwachtte van de gemeente een vervangende woning. Die kreeg hij niet. “Hij werd van het kastje naar de muur gestuurd,” vertelt zijn zoon Anthony.

Vanmorgen rond 08.00 uur werd Anthony gebeld. Zijn vader was met hevige brandwonden onderweg naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen. “Omdat hij zichzelf in brand had gestoken,” aldus Anthony. “Dan stort je wereld in. Dat hij zo wanhopig is geworden door alle ellende, dat hij dit heeft gedaan.”

Arie kondigde zelfmoord aan

Een verrassing was het niet, voor Anthony en andere familieleden van Arie. Anthony: “We hebben het zien aankomen. Hij heeft het zelfs aangekondigd. Niet alleen bij mij, ook bij andere familieleden. We hebben geprobeerd hem te overtuigen het niet te doen, maar er was gewoon geen weg terug.”

Ondanks de vele aankondigingen van zijn vader, stortte Anthony’s wereld maandagochtend in. “Toen ik het hoorde, ben ik gelijk naar huis gegaan en vervolgens naar Nijmegen. Mijn vader leefde toen nog, maar werd in leven gehouden door kunstmatige beademing.”

‘Helemaal verkoold’

Anthony werd voor de keuze gesteld om het leven van zijn vader te beëindigen, omdat hij zo erg leed. “Maar dat is moeilijk. Wanneer doe je het goed? Ik heb gezegd dat ik van hem hield en twintig seconden later is hij overleden,” vertelt Anthony terwijl hij het niet droog houdt. “We hebben gelukkig niet zelf de keuze hoeven maken.”

Het is maar beter dat zijn vader uiteindelijk is overleden, beseft Anthony. “Hij was voor tachtig procent verbrand, helemaal verkoold. Dan had hij in het verpleeghuis gelegen. Dan had hij ook nooit meer iets kunnen doen. Hij was zo erg verbrand.”

Dood was een statement

Arie’s daad was volgens zijn zoon een statement. “Hij was het helemaal beu. Hij moest twee jaar lang als zwerver leven. Mijn vader leefde van een Wajong-uitkering en die was hij eigenlijk al kwijt, omdat hij geen inschrijfadres meer had. Geen postadres. Hij was verzekerd, daar werd hij uitgegooid. Dus was hij onverzekerd. Alleen maar ellende.”

Anthony is stellig: als zijn vader ergens een huis had gekregen, was het niet zo ver gekomen. Arie gaf zijn zoon eerder al mee dat hij wilde dat Anthony “de gemeente aansprakelijk stelt voor wat ze mij hebben aangedaan”. Dat is precies wat Anthony gaat doen. “Waar mijn vader is gestopt, ga ik verder. Dit moet tot de bodem worden uitgezocht.”

Reactie burgemeester

Hart van Nederland heeft de gemeente Oss maandag meermaals om een reactie gevraagd. De burgemeester stuurde uiteindelijk een zelf opgenomen video met een kort bericht. Daarin zegt ze dat ze het verschrikkelijk vindt “om te zien dat meneer Den Dekker de hand aan zichzelf heeft geslagen voor het gemeentehuis”.

Ook stelt burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans dat de gemeente samen met het Openbaar Ministerie en de politie jarenlang bezig is geweest om Arie te helpen. “Dat heeft ontzettend veel tijd gekost. Het heeft ontzettend veel inspanning van iedereen gekost. Het heeft heel veel geld gekost.” Ze wenst de nabestaanden veel sterkte toe.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis)