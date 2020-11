Babypanda Fan Xing vrijdag eindelijk in het echt te bewonderen

Fan Xing, de jonge panda die dit voorjaar is geboren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, is vanaf vrijdag te zien voor bezoekers van de dierentuin.

De pandabeer verbleef sinds zijn geboorte op 1 mei van dit jaar in het kraamhol met zijn moeder Wu Wen. Het dier was sindsdien te zien op camerabeelden vanuit het hok.

Ouwehands Dierenpark gaat vrijdag ook weer open, nadat de dierentuin vanwege de coronamaatregelen twee weken geleden de deuren moest sluiten. Fan Xing kwam toen al af en toe in het grote binnenverblijf van zijn moeder.

‘Ondernemende reuzenpanda’

“We zijn ontzettend benieuwd hoe Wu Wen terugkeert naar haar binnen- en buitenverblijf met haar jong. Fan Xing is een ondernemende reuzenpanda, dus alles is mogelijk”, zegt Marcel Boekhoorn, eigenaar van de Rhenense dierentuin. Moeder en zoon zullen donderdag eerst zonder publiek de ruimte verkennen.

Beeld: Ouwehands Dierenpark