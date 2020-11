ZIEN: Moeder Wu Wen heeft handen vol aan pandajonkie Fan Xing

Pandajong Fan Xing is nu een half jaar oud en uit beelden die gefilmd in zijn verblijf in Ouwehands Dierenpark blijkt dat zijn moeder Wu Wen de poten vol heeft aan haar zoon.

Maar de kleine panda vermaakt zich niet alleen met zijn moedertje, ook weet hij al raad met bamboe en de rondzwervende takken. Zijn fans – en dat zijn er veel – staan al te trappelen om de zwart-witte spruit in het echt te bewonderen, maar helaas gaat dat door coronamaatregelen niet door. Eigenlijk zou de panda begin november voor het eerst zijn gezicht laten zien in het buitenverblijf, maar alle dierentuinen moeten vanaf 4 november twee weken de deuren sluiten. Het dierenpark hoopt half november weer open te gaan en wil dan eindelijk hun Chinese aanwinst aan het publiek tonen.

(Tekst gaat verder onder video)

Aftellen

Het aftellen is dus begonnen voor Fan Xinfg-fans, die zich enorm verheugen op hét moment. “We zijn zo benieuwd naar de kleine man!”, schrijft één van hen onder het filmpje dat het dierenpark op Facebook plaatste. “Zodra het weer kan/mag komen wij onze favoriete beren weer bewonderen!” Natuurlijk heeft de babypanda ook een grote schare kleine fans: “Mijn dochter vraagt er bijna elke dag naar… wanneer kunnen we naar de kleine panda?”.