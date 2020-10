Roze of toch blauwe muisjes? Geslacht pandababy Fan Xing is eindelijk bekend

Pandajong Fan Xing zag al op 1 mei het levenslicht in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, maar nú pas weten we of het diertje een mannetje of vrouwtje is. Lang verhaal kort: Fan Xing is een mannetje!

Omdat de babypanda de eerste maanden met zijn moeder Wu Wen in het kraamhol heeft verbleven, konden dierverzorgers hem alleen via camerabeelden volgen. Inmiddels heeft het nieuwsgierige kereltje zijn eerste stappen gemaakt buiten het kraamhol en knaagt en sabbelt hij al lustig aan en op bamboe.

Geslacht bepalen

Dat heeft de verzorgers ook de kans geboden om Wu Wen en Fan Xing even van elkaar te scheiden voor een gezondheidscheck. Hij werd gewogen, gemeten en zijn gebit, tandvlees en fysieke gesteldheid werden beoordeeld. De conclusie van manager zoölogie José Kok: “Het jong is energiek, krachtig en heeft een goede motoriek.”

Tijdens deze check kon ook eindelijk het geslacht van de baby worden vastgesteld. Fan Xing is een mannetje en hij ontwikkelt zich goed. Inmiddels leert hij al klimmen en ook zijn val breken. Om ervoor te zorgen dat hij dat laatste trucje op een veilige manier kan doen, wordt het verblijf aangepast.

Fan Xing te zien voor publiek

Tot nu toe konden bezoekers van Ouwehands Dierenpark het pandajong alleen bekijken via een livestream, maar naar verwachting duurt het niet lang meer tot hij zich in levende lijve aan het publiek toont. De dierentuin verwacht dat hij daar half november klaar voor is.

Het jong verblijft nog ongeveer vier jaar in de Nederlandse dierentuin. Daarna verhuist hij naar China, waar hij zijn steentje bij gaat dragen aan het internationale pandafokprogramma.

Beeld: Ouwehands Dierenpark