Pas dit najaar is pandajong Fan Xing voor bezoekers van Ouwehands Dierenpark te bewonderen, dus fans moeten het nu nog doen met beelden uit zijn verblijf. En daarop is te zien dat Fan Xing al een beetje kan lopen en ook voor het vasthouden van een bamboestokje draait de zwart-witte rakker zijn poot(je) niet om.

De zoon van moeder Wu Hen en vader Xing Ya is inmiddels vier maanden oud en werd drie weken geleden Fan Xing, gedoopt. Dat betekent ‘sterrenhemel’ in het Chinees, een verwijzing naar het schilderij Sterrennacht van Vincent van Gogh. ‘Fan’ staat voor Fan Gao (Van Gogh) en ‘Xing’ betekent ster.

‘Behoorlijke stap’

Fan Xing rolt er inmiddels op los en neemt nu ook zijn eerste stapjes, vertelt José Kok, hoofd dierenverzorging van Ouwehands Dierenpark in Rhenen. En daar bleef het niet bij, ook de spieren van zijn voorpootjes werden getraind: daarmee hield hij even een bamboestokje vast.

De babypanda is er nog moe van, aldus Kok. “Daarna weer eventjes lekker slapen, want dit is natuurlijk al een behoorlijke stap!”

Fan Xing werd op 1 mei geboren, maar nog altijd is het niet bekend of het pandajong een jongen of meisje is. Hij zit op dit moment nog met zijn moeder in het kraamhol. Pas als ze eind oktober naar buiten komen kan het geslacht van Fan Xing worden vastgesteld.

