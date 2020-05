Babyreuzenpanda gegroeid: goedgevulde buik en relatief lange staart

Na tien spannende dagen komt Ouwehands Dierenpark in Rhenen met een update over de babyreuzenpanda die op 1 mei werd geboren. Het jong is zichtbaar gegroeid en heeft een goedgevulde buik, aldus de verzorgers.

De eerste tien dagen na de geboorte zijn spannend, omdat de meeste jonge beren in die periode sterven. Het pandajong van Wu Wen en Xing Ya heeft het gelukkig gered.

Dikke buik

Bij de geboorte is een reuzepanda maximaal 15 cm lang en weegt het tussen de 100 en 200 gram. Nu, ruim een week later, is het jong zichtbaar gegroeid, melden de verzorgers. “Niet alleen in lengte maar zeker ook in gewicht.”

Het valt de verzorgers van het dierenpark op dat de babypanda een goedgevuld buik heeft en een relatief lange staart. Het jong verkleurt ook al een beetje. De schouders en voorpoten krijgen ‘een grijszwarte tekening’.

Lees ook: Pandajong groeit als Chinese kool en maakt al geluidjes

Nieuwe beelden babyreuzenpanda

Ouwehands heeft ook recente beelden van het jong gedeeld. Daarop is te zien dat de minipanda op de buik van moeder Wu Wen ligt. Wu Wen lijkt haar jong ook te knuffelen.

Volgens de pandaverzorgers maakt ook Wu Wen het goed. Ze pakte na de geboorte direct haar moederrol op. “Vanaf het eerste uur hield ze haar jong warm en heeft ze het gezoogd.”

Naar buiten

Wu Wen en haar jong verblijven in ieder geval nog een aantal maanden in het zogenaamde kraamhol van het dierenpark. “Het jong moet groeien, leren lopen en moeder Wu Wen kunnen volgen. Pas dan betreden zij samen het binnenverblijf”, aldus de verzorgers.

De reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya, de vader van het jong, kwamen in 2017 aan in Nederland. Ze zijn voor vijftien jaar uitgeleend aan Ouwehands door het pandafokcentrum in China. Het net geboren pandajong moet naar China als het drie tot vier jaar oud is.