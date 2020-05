Pandajong groeit als Chinese kool en maakt al geluidjes

Het vrijdag geboren pandajong in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is volgens dierentuinbioloog José Kok al zienderogen gegroeid. Het maakt ook geregeld geluidjes. Ook de pandadeskundigen in China, die met camerabeelden op de hoogte worden gehouden van het wel en wee in Rhenen, zien dat het piepkleine dier groter wordt.

Een pasgeboren panda is zo’n 15 centimeter groot, weegt een paar ons en is nog helemaal kaal. Het jong in Rhenen is volledig afhankelijk van goede zorg van moeder Wu Wen. “Als de moeder niet voor haar jong wil zorgen laat ze het links liggen. Dat gebeurt binnen 24 uur na de geboorte. In de drie dagen daarna moet het jong gaan drinken bij de moeder. Die spannende periode hebben we nu ook gehad. In de komende zeven tot tien dagen moet blijken of het zo goed blijft gaan als nu”, aldus Kok.

Lees ook: Verzorger kersverse pandamoeder: ‘Ze doet het heel goed’

Het duurt nog zeker vier maanden voor de jonge beer op eigen benen in het binnenverblijf van de panda’s in Rhenen kan rondlopen en dus zichtbaar is voor publiek. Het dier weegt dan ongeveer 8 kilo volgens Kok. Tot die tijd verblijven moeder en jong in en bij het speciaal gebouwde kraamhok.

Lees ook: Babynieuws: panda geboren in Ouwehands Dierenpark

Reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya, de vader van het jong, zijn voor vijftien jaar uitgeleend aan Ouwehands door het pandafokcentrum in China. Het jong moet naar China als het drie tot vier jaar oud is.

ANP