Verzorger kersverse pandamoeder: 'Ze doet het heel goed'

De kersverse pandamoeder van het Ouwehands Dierenpark doet het volgens dierenverzorger José Kok ‘heel goed’. Reuzenpanda Wu When is gisteren bevallen van een pandajong.

De bevalling van Wu When ging voorspoedig, vertelt José. “Ze was eerst nog even bezig met zichzelf verzorgen, maar ze had wel gelijk al het jong vast.” De reuzenpanda wordt kaal geboren en moet daarom gelijk warm blijven. “En het jong moet zo snel mogelijk drinken, maar zij beschermt haar jong ook echt.”

Het jong, dat nu hooguit 20 centimeter groot is, moet over vier maanden al 8 kilo wegen. “Het moet zich ontzettend ontwikkelen voordat het met moeder mee kan lopen.”

Wel kan de dierverzorger altijd een oogje in het zeil houden: via een app kan José meekijken met moeder en kind. “Dan zie je dat plaatje en dan denk je: het is goed.”