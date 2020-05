Babynieuws: panda geboren in Ouwehands Dierenpark

Lang verkeerden de verzorgers van Ouwehands Dierenpark in Rhenen in onzekerheid. In januari paarden de enige twee reuzenpanda’s in Nederland, maar of vrouwtjespanda Wu Wen ook zwanger was? Klaarblijkelijk wel: op 1 mei werd er een kersverse panda geboren.

“We hebben heel lang getwijfeld of ze zwanger was of niet”, vertelt een woordvoerder aan Hart van Nederland. “We merkten dat ze steeds meer en langer in het kraamhol bleef zitten, maar we waren nog niet zeker. We wisten wel dat als Wu Wen zwanger zou zijn, ze deze week zou bevallen.”

De verzorgers konden haar via camerabeelden volgen en afgelopen vrijdag was het zover. Wu Wen werd onrustig en het had er alle schijn naar dat er inderdaad een panda geboren zou worden. Om half één klonk een eerste kreetje: de wereld was een babypanda rijker.

Bevalling panda op camera?

Of de bevalling ook op beeld is vastgelegd moet de dierentuin nog bekijken. De camera in het kraamhok legt niet het hele verblijf vast. De paring die heeft plaatsgevonden in januari, is wel op camera vastgelegd.

Pas over een paar maanden weten we of het pasgeboren pandaatje een jongen is of een meisje. Dan kruipt het jong pas uit het kraamhol. Ook dan kan de kleine reuzenpanda pas een naam krijgen. China is eigendom van de drie met uitsterven bedreigde reuzenpanda’s in Nederland. Het jong mag vier jaar in Nederland blijven, daarna gaat het terug naar China.

Beeld: Ouwehands Dierenpark