Fan Xing is de naam van de pasgeboren pandajong. Het diertje kwam 1 mei dit jaar ter wereld in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Maar het dier had nog geen naam. Van over de hele wereld konden fans stemmen op hun favoriete naam. Dat deden ze massaal, er is door ruim 22.000 mensen gestemd.

In China is een traditie dat de naam na 100 dagen toegewezen wordt aan het jong en vandaag was het dan zover. Drie weken lang kon er gestemd worden op vijf Chinese namen: He Kang, Fan Xing, Dan Qing en Xing. De namen zijn genderneutraal en kunnen dus zowel aan een jongen of meisje gegeven worden.

De naam betekent sterrenhemel in het Chinees. Dat is een verwijzing naar het schilderij Sterrennacht van Vincent van Gogh, in China de bekendste Nederlandse schilder. Fan staat voor Fan Gao (Van Gogh) en Xing betekent ster.

Eerste glimp

Het is nog altijd niet bekend of het een jongen of meisje is. Moeder Wu Hen en het jong verblijven nog in het kraamhol. Pas eind oktober komen ze beide eruit en dan pas kan het geslacht worden vastgesteld.

De panda ligt nog in het speciale kraamhok en kan nog niet lopen. De verzorgers van het pandajong laten het dier en moeder Wu Wen met rust totdat de kleine panda zelf uit het kraamhok komt. Het publiek kan het dier naar verwachting in oktober voor het eerst in het echt zien. De jonge reuzenpanda blijft ongeveer vier jaar bij zijn moeder en gaat dan naar de pandaopvang in China.

Vader Xing Ya heeft zijn eigen afdeling in het pandaverblijf. Panda’s leven solitair. Het mannetje en vrouwtje zijn alleen bij elkaar geweest toen Wu Wen begin dit jaar enkele dagen vruchtbaar was. De vrouwtjespanda krijgt volgens de dierentuin nu een paar jaar rust voordat er een nieuwe bevruchtingspoging wordt gedaan.

Fokprogramma

De reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya, de vader van het jong, kwamen in 2017 aan in Nederland. Ze zijn voor vijftien jaar uitgeleend aan Ouwehands door het pandafokcentrum in China. Het pandajong moet naar China als het drie tot vier jaar oud is.