Johan Derksen over leven na Veronica Inside: 'Ik heb geen enkele ambitie om iets in tv-land te doen'

Johan Derksen heeft geen behoefte aan een ander televisieprogramma als Veronica Inside stopt. Dat meldde de analist dinsdag in RTL Boulevard. Derksen had eerder gezegd niet meer op de rel te reageren, maar kwam hier toch op terug.

“Ik heb geen enkele ambitie om iets in tv-land te doen”, aldus Derksen. “Als dit ophoudt: dat was het dan.” De analist wilde niet ingaan op de vraag of hij van tevoren wist dat er bij de racisme-uitzending twee mensen van kleur aan tafel zouden zitten om te discussiëren over zijn vermeend racistische opmerkingen.

Lees ook: Johan Derksen wil niet meer aan tafel met Wilfred Genee in Veronica Inside

Geen ruzie tussen Derksen en Genee

Derksen stelt “geen ruzie met Wilfred te hebben. Maar er zijn principes geschonden. We gaan een keer zitten met z’n drieën als we er aan toe zijn. Maar ik denk dat dezelfde problemen blijven, dat verandert niet.”

De drie mannen van Veronica Inside hebben ruzie omdat Derksen en Van der Gijp boos zijn over de racisme-uitzending van vorige week. In de talkshow gingen de mannen in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta. Zij probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als ‘racistisch’ worden beschouwd.

Lees ook: Derksen of Genee? Het is overduidelijk aan welke kant Nederland staat

Opmerkingen over Akwasi

Het gesprek was geïnitieerd nadat er veel kritiek kwam op een opmerking die Derksen een week daarvoor maakte over rapper Akwasi. Derksen suggereerde bij een foto van Zwarte Piet lachend dat dat Akwasi zou zijn. Adverteerders haakten af vanwege deze en eerdere vermeend racistische opmerkingen van Derksen. De spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal besloten tot een boycot van het programma. Gijp en Derksen hebben aangegeven dat ze vanwege de ruzie niet door willen met het programma.

Lees ook: Johan Derksen zegt geen sorry voor grap over Akwasi

ANP