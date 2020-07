Johan Derksen haalt in open brief uit naar Arie Boomsma na racisme-rel

Johan Derksen heeft in een open brief aan de Telegraaf hard uitgehaald naar Arie Boomsma. De voetbalanalist realiseert zich dat tijden veranderen, maar stelt ook dat Nederland “hypergevoelig” is geworden de laatste tijd.

Hij herhaalt nogmaals ‘geenszins van plan’ te zijn zich door die betuttelende meute de mond te laten snoeren. ”Eigenlijk was ik de enige die rustig bleef, omdat ik totaal niet werd gekweld door een schuldgevoel. Het was en blijft voor mij een storm in een glas water”, schrijft hij in de brief.

Maar tegelijkertijd heeft Derksen er vrede mee als met de racisme-rel het programma Veronica Inside ten einde komt. ”Ik heb geen idee of u mij ooit nog terugziet in Veronica Inside, maar een mooier afscheid dan de stekker eruit te trekken na een kijkcijferrecord van 1,7 miljoen bestaat niet.”

Arie Boomsma

Ook Arie Boomsma krijgt er flink van langs in de open brief. Johan schrijft: ”En dan kunnen we altijd blindelings vertrouwen op Arie Boomsma. Hij maakt deel uit van een groepje pseudo-BN’ers dat meteen adverteerders oproept geen zaken meer te doen met een programma waar racistisch getinte teksten zouden worden gebezigd.”

”Arie zet je dan meteen neer als een racist, om dat twee dagen later weer te herroepen; zoals ik ook al voor homofoob ben uitgemaakt, nadat ik homo’s adviseerde uit de kast te komen, omdat zo’n stap nooit erger kan zijn dan jezelf nog een dag langer verloochenen. Nou vind ik Arie geen NSB’er, maar wel de engste man van dit land. Ik zal me nooit verlagen tot een publiekelijke oproep om zijn sportschool te mijden.”

Racisme-uitzending

De drie mannen van Veronica Inside hebben ruzie omdat Derksen en zijn mede-analist René van der Gijp boos zijn over de racisme-uitzending van twee weken geleden. In de talkshow gingen de mannen in gesprek met advocaat Natacha Harlequin en oud-international Dries Boussatta. De speciale gasten probeerden duidelijk te maken waarom sommige opmerkingen van Derksen door mensen als ‘racistisch’ word

beschouwd.

Lees ook: Johan Derksen wil niet meer aan tafel met Wilfred Genee in Veronica Inside

Het gesprek werd geïnitieerd nadat er veel kritiek was gekomen op een opmerking die Derksen een week daarvoor maakte over rapper Akwasi. Derksen suggereerde bij een foto van Zwarte Piet lachend dat dat Akwasi zou zijn. Adverteerders haakten af vanwege deze en eerdere vermeend racistische opmerkingen van Derksen. De spelers van Oranje, Jong Oranje en het Nederlands vrouwenelftal besloten tot een boycot van het programma.

Aan de andere kant was er ontzettend veel steun voor Johan Derksen en de hashtag #teamjohan werd trending op Twitter. Van der Gijp en Derksen hebben aangegeven dat ze vanwege de ruzie niet door willen met het programma.

