Jesse (17) overspoeld met telefoontjes voor Stichting Opkikker: 'Op naar de 100.000'

Jesse Mulder is al jaren bezig met het inzamelen van (oude) mobieltjes voor Stichting Opkikker. Nu heeft de 17-jarige jongen eindelijk zijn doel gehaald: de teller staat op 50.000. Maar hij is nog niet klaar, de weldoener gaat nu voor 100.000 mobieltjes.

Vorige week besteedde Hart van Nederland aandacht aan de actie van Jesse, want hij had nog maar duizend telefoontjes nodig om zijn doel te bereiken. Zijn actie raakte bij veel kijkers een snaar, want na de uitzending kreeg Jesse honderden pakketjes thuisgestuurd.

Lees terug: Jesse (17) zamelt bijna 50.000 mobieltjes in voor Stichting Opkikker

Stichting Opkikker

Daardoor heeft hij nu dus zijn doel bereikt. Voor de (oude) telefoons krijgt Jesse geld van een recyclebedrijf. Dat geld, zo’n 90.000 euro, gaat naar Stichting Opkikker. De stichting die hem zelf een ‘Opkikkerdag’ gaf toen hij negen jaar geleden van kanker genas.

Zijn inzamelingsactie is geslaagd, maar inmiddels heeft Jesse de smaak helemaal te pakken en heeft zichzelf daarom een nieuw doel gesteld. Hij wil nu in totaal 100.000 telefoons inzamelen om zo nog meer geld voor de stichting op te halen.

Lees ook: Finn (10) is ambassadeur van Stichting Opkikker namens zijn gehandicapte broer Luc (13)

‘Aandacht voor studie en vriendin’

Zijn nieuwe doel is er waarschijnlijk wel één van de lange adem. Het duurde ongeveer acht jaar totdat Jesse de 50.000 telefoons bij elkaar gespaard had. “Maar van 25.000 euro tot 50.000 euro duurde maar twee jaar”, rekent hij optimistisch.

Campagne voeren doet de weldoener voorlopig even niet, want hij is er de afgelopen tijd al ontzettend druk mee geweest. “Bovendien verdienen mijn studie en mijn vriendin ook aandacht”, lacht Jesse tot slot.

Bekijk video: Stichting Opkikker zet vijftig gezinnen met een ziek kind even in de spotlights tijdens speciale show

Mensen die nog een mobieltje over hebben (ook als ze helemaal kapot zijn), kunnen die opsturen naar Jesse Mulder: Van Asch van Wijcklaan 20, 8096 AH Oldebroek. Je kunt hier meer lezen over zijn inzamelingsactie voor Stichting Opkikker.