Jesse (17) zamelt bijna 50.000 mobieltjes in voor Stichting Opkikker

Jesse Mulder (17) is al jaren bezig met het verzamelen van mobieltjes voor stichting Opkikker. Hij heeft er inmiddels bijna 50.000. Hij verkoopt de telefoons voor de onderdelen. Van het geld dat hij ervoor terug krijgt, kunnen zieke kinderen een Opkikkerdag krijgen.

De jongen genas in 2011 op 7-jarige leeftijd van kanker. Hij kreeg zelf een Opkikkerdag en zet zich sinds een jaar na zijn genezing in om andere kinderen ook een lichtpuntje te geven.

Hij deed mee aan een sponsortocht en zamelt al jaren mobieltjes in. “Door de grondstoffen die in de mobieltjes zitten kan het recyclebedrijf een bedrag geven voor mijn actie. En dat heeft al heel wat opgeleverd. Op dit moment ongeveer €87.000”, zo vertelt hij aan Hart van Nederland. “Met dit geld hebben al een heleboel langdurig zieke kinderen kunnen genieten van een onvergetelijke Opkikkerdag en hebben we ervoor kunnen zorgen dat er heel veel Kanjerkettingen zijn gemaakt.”

800 in één keer

Binnenkort breekt hij door de magische grens van 50.000 mobieltjes heen, hij moet er nog duizend. “De laatste tijd komen er een aantal hele grote dozen, soms wel 800 in één keer. De meeste krijg ik van grote bedrijven. Die hebben voor al hun personeel telefoons. Als die vervangen wordt, komen er enorme aantallen vanaf.”

Jesse weet nog niet wat hij gaat doen als hij de grens voorbij is. “Dat moet ik nog even zien. We verwachten wel als ik stop we nog een hele tijd daarna mobieltjes zullen ontvangen.”

Mensen die nog een mobieltje over hebben (ook als ze helemaal kapot zijn), kunnen die opsturen naar: Jesse Mulder, van Asch van Wijcklaan 20, 8096 AH Oldebroek.