Opkikker zet vijftig gezinnen met een ziek kind even in de spotlights tijdens speciale show in Groningen

De goede doelen beginnen langzaam ook weer met hun acties. Zo ook stichting Opkikker. Vandaag geven ze vijftig gezinnen van langdurig zieke kindjes een dag om nooit te vergeten: een heuse licht en lasershow in Groningen. En alles keurig coronaproof, want de gezinnen hebben allemaal een eigen tijdsslot gekregen!

Eigenlijk zijn de gezinnen letterlijk in de spotlights gezet tijdens de zogenaamde M • M • X in de Martiniplaza. Tijdens de show worden er onder andere hologrammen, 3D-projecties en lasers gebruikt. In totaal konden vijftig gezinnen ontspannen en het dagelijkse, vaak zware leven vergeten even opzij zetten.

Een voor een

Net als veel andere goede doelen heeft Opkikker een paar maanden lang bijna niks kunnen doen als het gaat om het organiseren van activiteiten. Maar met enige creativiteit is toen door een van de partners van de stichting deze lichtshow opgezet. De uitgenodigde gezinnen mochten een voor een naar binnen, ieder met een paar minuten ertussen.