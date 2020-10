Finn (10) is ambassadeur van Stichting Opkikker namens zijn gehandicapte broertje broertje Luc (13)

Finn is ambassadeur van de Stichting Opkikker. Hij doet dit namens zijn broer Luc (13), die ooit een Opkikkerdag kreeg, maar te ernstig gehandicapt is om zelf ambassadeur te zijn voor de stichting. De 10-jarige Finn besloot voor hem in te vallen en dat doet hij met verve.

Stichting Opkikker wil zieke kinderen een lichtpuntje bieden. Daarnaast hebben ze duizenden ambassadeurs die zie inzetten voor Opkikker. De één zamelt spullen in, de andere doet een sponsorloop.

Verwenpakket

Finn laat geen kans onbenut om de stichting onder de aandacht te brengen en spullen in te zamelen, zoals mobieltjes en cartridges. Normaal gesproken organiseert de stichting de ambassadeursdagen om hen te bedanken voor hun inspanningen. Dat kan nu helaas niet in verband met corona. Maar daar heeft de stichting wat op bedacht. Talloze vrijwilligers zijn dit weekend op pad gegaan om de ambassadeurs te verrassen met een verwenpakket. Finn mocht het zijne vandaag in ontvangst nemen.

