Inwoners Scheveningen zijn overlast 'spuugzat' en starten speciale posteractie

Het is ‘code rood’ in Scheveningen, vinden de buurtbewoners. Ze hopen een einde aan alle overlast te maken met een speciale posteractie en een nieuwe demonstratie.

“Het is niet meer leuk”, zegt Roos Patmos tegen Hart van Nederland. “Er zijn meerdere problemen waaronder intimidatie naar vrouwen, parkeerproblemen, verkeersoverlast en drukte. Het is niet meer zoals we op Scheveningen gewend zijn”, zo legt ze uit.

Ze zegt dat de problemen vooral komen doordat de toeristen zich asociaal gedragen. “Men denkt: we gaan niet naar het buitenland, dus we kunnen naar Scheveningen. Als ze zich over de 8 km die we hebben verspreiden gaat het prima, maar mensen komen naar hier en de infrastructuur kan het niet aan. Daar komt veel agressie bij kijken. Het is in de zomer altijd rommelig, maar met het kamperen op het strand en ik denk drie keer┬ázoveel toeristen als normaal is het een zootje.”

Structurele problemen

Kavish Partiman, fractievoorzitter van het CDA in Den Haag herkent de geluiden. “In de drukke dagen hebben we behoorlijke calamiteiten gehad met de steekpartij als dieptepunt. Er zijn structurele problemen, bijvoorbeeld de doorstroming en vrouwen die worden lastiggevallen.”

Daarom wil hij een plan voor drukke dagen. “We zetten in op het werven van toeristen, ondernemers worden daar beter van. Maar we hebben gemerkt tijdens de drukke dagen dat het uitzoekwerk is voor iedereen hoe het in goede banen geleid moet worden.”

Aanstaande week is er een spoeddebat in de Haagse gemeenteraad. Partiman gaat pleiten voor een nieuw plan. “Je moet alles in een hebben: veiligheid, mobiliteit, alles.”

‘Overlast spuugzat’

De buurtbewoners hebben bij elkaar al vijfhonderd rode posters voor hun ramen gehangen. Met de leus: ‘Wij zijn de overlast op Scheveningen spuugzat, code rood is bereikt’ proberen ze aandacht te krijgen voor hun probleem. Over ongeveer twee weken wordt er weer een demonstratie gehouden.

Ondertussen roept Patmos de toeristen op om zich te gedragen. “Er ligt ontlasting, mensen slapen op het strand, plassen in portieken, er is veel lachgasgebruik en straatraces. Mensen lopen met messen en vuurwapens rond, ik vind dat geen normale dingen, zeker niet waar kinderen opgroeien. Het is een toeristische badplaats, maar het is ook een woonplaats.”