Gewonde na steekpartij bij de Pier in Scheveningen

Een persoon is maandagavond gewond geraakt na een steekpartij bij de Pier in Scheveningen. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

Het steekincident gebeurde rond 18.30 uur bij de ingang van de Pier. Meerdere hulpdiensten rukten uit voor het slachtoffer.

Mensen die getuige waren van het incident worden opgeroepen hun informatie te delen. De aanleiding voor het incident wordt onderzocht.

Rond 18.30 uur is bij de opgang van de #Pier in #Scheveningen een persoon gestoken. Inmiddels zijn twee verdachten aangehouden. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Was u getuige? Bel 112 @PolScheveningen

