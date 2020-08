Politie slingert wildkampeerders bij strand Scheveningen op de bon

Bij de stranden van Scheveningen en Kijkduin is het niet alleen druk met aankomende badgasten. Sommige gasten vonden het zaterdag zó fijn, dat ze op of bij het strand zijn blijven slapen. De politie heeft de wildkampeerders op de bon geslingerd.

Er zijn meerdere meldingen van de illegale kampeerders in de omgeving van het strand binnengekomen van bewoners. Een woordvoerder van de politie kan niet aangeven hoeveel mensen er precies hun kamp hebben opgeslagen bij de zee. Ook de hoogte van de boete voor wildkamperen is een vraagteken.

Schaduwtent of echte tent

“Het heeft onze aandacht,” verklaart een woordvoerder van de politie aan Hart van Nederland. “De boeters worden door zowel handhavers als agenten uitgeschreven. We zijn sowieso aanwezig op het strand met zulk mooi weer, wellicht dat we er ook wat vaker rondlopen dan in de winter.”

Het is volgens de woordvoerder soms lastig te zien of het echt om kampeerders gaat. “Er zijn genoeg mensen die op het strand een schaduwtentje opzetten en daar helemaal niet in kamperen.”

In Scheveningen wordt de laatste weken meer geklaagd over het gedrag van strandgangers en verrommeling, iets wat ook speelt bij andere stranden. De opruimploeg van het strand bij Julianadorp verklaarde aan Hart van Nederland dat “de jeugd zijn verstand kwijt is”.

