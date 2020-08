Strandgasten laten iedere dag een puinhoop achter op het strand van Julianadorp

De almaar voortdurende hittegolf zorgt voor grote drukte op het strand. En voor ontzettend veel rommel op het strand, weet de opruimploeg in Julianadorp. Gek worden de mannen van de zooi. “De jeugd is zijn verstand kwijt.”

“Dit is een mooi voorbeeld,” zegt één van de opruimers tegen Hart van Nederland terwijl hij naar een gesmolten bierkratje wijst. “Dat verbranden ze gewoon. Over anderhalf uur komen de eerste gezinnen met kinderen. Die gaan hier in graven en spelen, die zitten in het glas. Je moet er niet aan denken wat er dan gebeurt.”

Neem je eigen zooi mee

Een ander stelt dat “de jeugd zijn verstand kwijt is.” Volgens hem gaan jongeren feestvieren op het strand, om vervolgens hun zooi te laten liggen. “Want er is toch wel een gek die het opruimt. Wij dus.”

De mannen, die menen dat de zooi niemand iets interesseert, zien het liever anders en doen daarom een oproep. “Neem je eigen rotzooi mee naar huis, of gooi het in de bak.”