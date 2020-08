Extra surveillance in Scheveningen na dodelijke schietpartij: 'Onderzoeken eventuele rol van drillrapgroepen'

Was de dodelijke steekpartij in Scheveningen van afgelopen maandag een direct gevolg van een ruzie tussen twee drillrapgroepen? En is het nu wachten op een wraakactie? De politie Den Haag tast nog in het duister over wat er precies gebeurde, maar ‘houdt alle opties open’.

Een 19-jarige man kwam maandagavond om het leven bij een steekpartij op de Pier in Scheveningen. Op beelden van die avond is te zien hoe een ruzie uitbreekt en iemand rond rent met een vuurwapen. Wat er precies gebeurde, is nog onduidelijk. Wel gaan er geruchten dat de steekpartij het directe gevolg is van een ruzie tussen rivaliserende drillrapgroepen uit Amsterdam en Rotterdam. Dat meldde Het Parool dinsdag op basis van ingewijden.

Optie drillrapgroepen open

De politie laat woensdag aan Hart van Nederland weten dit scenario serieus te onderzoeken. “We houden de optie van drillrapgroepen open en onderzoeken die ook, maar we hebben hier nog geen informatie over. Ook zijn we op de hoogte van de berichten over mogelijke wraakacties. We werken hard en zijn sinds maandag nog alerter dan normaal. Ook wordt er extra gesurveilleerd op Scheveningen.”

Een deel van de gemeenteraad in Den Haag komt terug van reces vanwege de onrust in Scheveningen. Inwoners van de kustplaats maken zich zorgen en zijn soms zelfs bang om naar buiten te gaan. Een raadscommissie vergadert op 20 augustus om 13.30 uur over de situatie.

Terug van vakantie

Scheveningers klagen al tijden over jongeren die met hun auto’s door de straten racen, soms onder invloed van lachgas. Vanwege de onrust is de Haagse burgemeester Jan van Zanen dinsdag teruggekeerd van vakantie. Van Zanen wil niet reageren tegenover Hart van Nederland over de chaos in het stadsdeel.

Richard de Mos van Groep de Mos/Hart voor Den Haag is boos over de gang van zaken. Hij wil de opkomst van drillrapgroepen in de kiem smoren, zegt hij woensdag in een interview met De Telegraaf.