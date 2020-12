Flinke huurverhoging Amsterdamse moestuinen voorlopig van de baan

Er gloort een beetje hoop voor de Amsterdammers van wie hun moestuin onbetaalbaar dreigde te worden: het college wil de huurprijzen fors verhogen, maar wethouder Marieke van Doorninck trapt (voorlopig) op de rem.

Vorige week maakte het Amsterdamse stadsbestuur een nieuw beleid voor moestuinen bekend. Het plan klonk mooi: er zou geïnvesteerd worden in groen en fiets- en wandelroutes. Er was alleen wel een groot addertje onder het gras: de kosten waren voor rekening van de tuinders.

Het gevolg: enorme huurverhogingen voor de eigenaren van de tuintjes. Die moesten in sommige gevallen tot wel negen keer zoveel huur betalen voor hun grond. De plannen van het college schoten veel Amsterdamse tuinders dan ook volledig in het verkeerde keelgat, lieten ze eerder blijken bij Hart van Nederland.

Excuses van wethouder

Verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck is geschrokken van de reacties. In een digitale bijeenkomst met zo’n vijftig tuinders bood ze maandag haar excuses aan voor de onrust die het nieuwe moestuinbeleid heeft veroorzaakt. Ze liet weten daarom voorlopig nog geen besluit te nemen.

In plaats daarvan wil de wethouder de komende weken met de tuinders in gesprek gaan om hun wensen en bedenkingen aan te horen. Dat klinkt als een kans, maar voorzitter Alex van Schaik van Tuindersvereniging Driemond moet het allemaal nog maar even aanzien. Ook hij was aanwezig bij de online vergadering met Van Doorninck.

Vanmiddag gesprek gehad met bestuurders van alle tuinverenigingen. Even pas op de plaats nu. We gaan ideeën van tuinders langs de ambities van de gemeente leggen. — Marieke v Doorninck (@mvdoorninck) December 7, 2020

‘Maatwerk leveren’

“Fijn dat ze tot bezinning komt, maar nu wil ze een comité vormen om over de kwestie te praten”, reageert Van Schaik bij Hart van Nederland. De tuinder wil echter dat de wethouder met verenigingen afzonderlijk in overleg gaat. “Er zitten onderling veel verschillen in de tuinen”, legt hij uit. Het stadsbestuur moet volgens hem daarom “maatwerk” leveren.

“Nu wil de wethouder in februari al het nieuwe beleid voorleggen”, weet de voorzitter van de tuindersvereniging. Hij snapt daar niets van. “Dan hebben we het over zes weken. Dat is veel te snel, waarom die haast?”

Onrust niet weggenomen

Van Schaik vraagt zich af wat er gaat gebeuren met de huurverhoging, want die gaat er sowieso komen, bevestigt ook Van Doorninck. De wethouder kwam opnieuw met een compensatieregeling op de proppen, maar dat zit de tuinders niet lekker.

“De prijs is nu verlaagd naar 1,50 cent per vierkante meter”, legt Van Schaik uit. “Ze hebben er 75 cent vanaf gehaald, maar het is nog steeds heel erg veel. En dat voor waardeloze grond! Er staat hier een hoogspanningsmast met spanningskabels. Die staat letterlijk op het park.”

De onrust is dan ook nog lang niet weggenomen, weet de voorzitter. Zijn tuinders vragen zich af of ze nu bijvoorbeeld nog wel moeten spitten, of tuinzaden moeten kopen voor volgend seizoen. “De eerste afzegging heb ik al binnen”, vertelt hij. “Die had geen zin meer in wat er nu allemaal omheen speelt.”

