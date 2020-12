Eigenaren van Rotterdamse volkstuinen maken zich grote zorgen over de toekomst van hun complex. De gemeente overweegt een deel op te heffen om plaats te maken voor een voetbalclub en een parkeerplaats. Eigenaren vrezen nu dat de plannen het begin van het einde zijn voor alle tuinen.

Begin deze week werd het bestuur van volkstuinenvereniging Streven naar Verbetering op de hoogte gebracht van de plannen. Ongeveer zestig tuintjes dreigen er te verdwijnen in het complex, dat naast Diergaarde Blijdorp ligt.

Lees ook: Tuinhuisjes in Velsen moeten na veertig jaar opeens weg

Zo ook de volkstuin van John Gerritse. De Rotterdammer komt er al van kleins af aan en is zelf al veertig jaar huurder. “Ik kan mij geen leven voorstellen zonder mijn tuin”, zegt Gerritse tegen Hart van Nederland. “In de zomer zit ik hier onafgebroken.”

Van duizend naar 245 leden

De afgelopen tachtig jaar is de oppervlakte van Streven naar Verbetering al flink geslonken: van duizend naar 245 nu. Vele tuintjes moesten eerder wijken voor uitbreiding van de naastgelegen dierentuin. Ook door de aanleg van het Roel Langerakpark kromp het ledenbestand van de volkstuinenvereniging.

Lees ook: Geen volkstuin meer te krijgen, zelfs geen plek meer op de wachtlijst

Als de plannen van de gemeente doorgaan moet de vereniging nog eens afscheid nemen van tientallen leden. Dat terwijl volkstuinen in de grote steden enorm aan populariteit hebben gewonnen in de afgelopen jaren. “We hebben 150 mensen op de wachtlijst staan”, weet Gerritse, die ook in het bestuur van Streven naar Verbetering zit.

Volkstuinen helemaal opgedoekt?

De angst bestaat dat het complex zo klein wordt dat de gemeente het in de komende vijftien jaar helemaal opdoekt. “En dat terwijl het stadsbestuur steeds zegt dat natuur in de stad belangrijk is”, verzucht Gerritse.

Lees ook: Amsterdamse moestuin wordt onbetaalbaar: huur met bijna 900 procent omhoog

De gemeente Rotterdam laat in een reactie aan Hart van Nederland weten dat er nog helemaal niets besloten. Er worden verschillende opties onderzocht, waaronder scenario’s waarin er volkstuintjes moeten verdwijnen.