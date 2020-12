Amsterdamse moestuin wordt onbetaalbaar: huur met bijna 900 procent omhoog

De gemeente Amsterdam komt met een nieuw beleid voor moestuinen. Het doel is om de tuintjes voor iedereen toegankelijk te maken. Zo wordt er geïnvesteerd in groen en worden er fiets- en wandelroutes aangelegd. Een prachtig plan, totdat blijkt dat de kosten bij de tuinders zelf worden neergelegd. Gevolg: de tuinen worden bijna negen keer zo duur en dat is lang niet voor iedereen te betalen.

Bij Tuindersvereniging Driemond is het nieuws hard aangekomen. Voorzitter Alex van Schaik verwacht dat 90% van de leden door de nieuwe maatregelen gaat opzeggen. “Zij zeggen: ‘Dat ga ik echt niet opbrengen. Dan is voor mij de lol eraf’. Die stoppen en dan houdt onze vereniging eigenlijk meteen op te bestaan,” zegt de tuinder tegen Hart van Nederland.

‘Goud op mijn bord’

Ook Hennie Griffioen heeft een tuintje bij Driemond. Ze is bang dat haar hobby op deze manier veel te duur wordt. “Het stopt niet alleen bij tuinhuur. Je moet je gewassen er ook opzetten en je zaad, beplanting en bemesting kopen. Op deze manier heb ik straks goud op mijn bord liggen.” Hennie is woest op de gemeente. “We hebben ze ook nooit hier gezien. Deze vereniging bestaat 46 jaar ofzo. En nu ineens wordt er op dat kantoor in Amsterdam weer iets bedacht van laten we dit ineens als melkkoetje gebruiken?”

Andere aanwezigen tuinders staan er verslagen bij. “Ze willen iedereen wegjagen denk ik,” zegt een van hen. “We zijn niet zielig, maar dit is niet op te brengen,” vult een ander aan. De tuinders weten zeker dat hun hobby onbetaalbaar wordt voor mensen met een middeninkomen.

Totaal onverwachts

Niet alleen in Driemond komen tuinders in opstand tegen de nieuwe plannen van de gemeente, ook in de 29 parken die aangesloten zijn bij de Bond van Volkstuinders heerst ongeloof. “We zijn al jaren in gesprek met de gemeente over de toekomst van de volkstuin”, vertelt Ralf Grevelink, voorzitter van de Bond van Volkstuinders. “Veel contracten zijn verwaarloosd en stammen nog uit de jaren ’80. Er werd nooit beleid gevoerd op de volkstuin.”

De gesprekken die de bond voert met de gemeente monden in 2019 uit in een beleidsplan en in mei dit jaar werd de bijbehorende uitvoeringsstrategie gepresenteerd. Totaal onverwachts kwam daar de huurverhoging bij. “Wij vinden dat dat veel te hoog is die huurprijs”, legt Grevelink uit. “Gemiddeld zitten onze prijzen rond de 48 cent per vierkante meter per jaar. In de nieuwe plannen van de gemeente gaat die prijs naar 2 euro en 25 cent. Dat is voor mensen met de laagste inkomens zo’n groot verschil!”

Om deze mensen tegemoet te komen, wil de gemeente Amsterdam met een compensatieregeling werken. Zo kunnen de 25 procent armste tuinders per complex korting krijgen, de rest van het complex moet die korting compenseren en dus nog meer betalen. “Er wordt daarbij ook alleen rekening gehouden met de laagste inkomens,” zegt Grevelink. De lage middeninkomens, die het ook echt niet breed hebben, moeten vervolgens meebetalen aan de laagste huurders. Dat is gewoon niet haalbaar.”