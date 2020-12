Kaboutertuin die weg moest na één klacht mag nu tóch blijven staan

Even leek het erop dat Bob Beunk zijn geliefde kaboutertuin op het gemeenteplantsoen bij zijn woning in Rijen noodgedwongen moest gaan afbreken. Nadat één iemand zijn beklag deed over het kabouterparadijs, zag de gemeente geen andere optie dan om de kaboutertuin te laten ontmantelen. Maar toen Beunk donderdagmiddag op het punt stond de kabouters te verplaatsen naar zijn eigen tuin, kreeg hij onverwachts bezoek.

Aan zijn deur stond pardoes burgemeester Derk Alssema van Gilze-Rijen met goed nieuws: de kaboutertuin mag voorlopig blijven. “We mogen het tot na de feestdagen laten staan. Daarna ga ik er weer met de gemeente over in gesprek”, zegt Beunk tegen Hart van Nederland.

‘Uit de hand gelopen hobby’

Twee geleden fleurde hij het kale plantsoen op met een paar kabouters. In de jaren daarna kwamen er steeds meer kabouters bij en nu staat het plantsoen vol met rode puntmutsjes. “Het is een uit de hand gelopen hobby”, zegt Beunk. “Je doet het voor de buurt, die vindt het ontzettend leuk.”

Deze week kreeg de gemeente Gilze-Rijen een klacht binnen over de kaboutertuin en kwam iemand poolshoogte nemen. “We gingen het gesprek aan met de beste man, maar dat leidde niet tot een oplossing. Uiteindelijk kijken we dan naar wat wel en niet mag. Dan val je terug op de regelgeving binnen de gemeente”, vertelt woordvoerder Jeroen Leemans aan Hart van Nederland. “In feit kun je zeggen: we hebben het gedoogd. Maar als iemand zijn beklag bij ons doet, dan moeten we daar gehoor aan geven. In dit geval zien we geen andere oplossing dan te zeggen: het mag niet.”

Kabouterinvasie

Uiterlijk vrijdag moest de kaboutertuin zijn ontmanteld. Anders zouden er boetes volgen. Beunk was van plan zich aan de opgelegde maatregel te houden. “Ik ga het wel weghalen en zet het een meter verderop in m’n eigen tuin. Dat doe ik uiterlijk donderdagmiddag, want vrijdag moet het weg zijn.”

Maar de buurt kwam in opstand tegen het besluit. “Wat ik heb begrepen is dat ze overal in de voortuinen kabouters willen neerzetten”, zei Beunk eerder op donderdag. “Dan staat straks heel de straat vol kabouters.” Zo ver hoeft het nu dus nog niet te komen.